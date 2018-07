Comencen les obres de reurbanització d'un tram de la travessera de Callús

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana els treballs de reurbanització d´un tram de la travessera de Callús (la carretera C-1410z) entre la passera del riu i el carrer del Riu.

Les obres tindran un termini d´execució de quatre mesos, i han de servir per aconseguir un itinerari més segur per als vianants en tot aquest tram, a més de fer-lo més accessible i continu. En concret, es garantirà la continuïtat pel marge dret, amb la construcció d´una vorera accessible que respecti les cotes d´accés als habitatges actuals, que estan per sota la rasant de la carretera. Pel que fa a la vorera del marge esquerre, també es referà, amb l´objectiu de recuperar la diferència de cota respecte la rasant de la carretera.

Per altra banda, se substituirà el paviment per un de continu i sense ressalts, i s´adequarà una petita zona d´estada en el sobre ample de vorera del revolt. A més, es milloraran les condicions actuals de l´arbre existent.

Finalment, el projecte contempla la construcció d´una orella en la vorera del marge esquerre, en el pas de vianants existent al punt quilomètric 8,120, que permeti endreçar la zona d´aparcament en filera, i que millori la seguretat de cara als vianants.

L´import de l´adjudicació d´aquestes obres, que van a càrrec de la Diputació de Barcelona, és de 126.480 euros. És un dels trams d´aquesta travessera que més li convenen millores de seguretat, i per això s´hi ha decidit actuar, amb previsions que a final de novembre estiguin enllestides.