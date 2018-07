Quinze propostes opten al segon pressupost participatiu d'Avinyó

Avinyó ha tancat el període hàbil per presentar propostes de cara a la segona edició dels pressupostos participatius, que es votaran aquest 2018. Se n'han posat 15 sobre la taula, però ara un equip tècnic estudiarà la seva viabilitat i determinarà si són vàlides o no per entrar definitivament dins el paquet de votacions.

D'aquestes 15 propostes, 4 provenen de l'apartat d'entitats, i les 11 restants, de particulars, i entre totes inclouen una gran varietat d'àmbits, des de la via pública i infraestructures, fins a turisme, noves tecnologies, medi ambient, salut i benestar, esport, cultura i educació, i formació.

La comissió tècnica estudiarà les propostes fins al 14 de setembre, mirarà que s'ajustin als criteris establerts, i en cas que s'hi hagi de fer alguna esmena ho comunicarà als seus respectius autors. A partir d'aquí, s'obrirà un altre període, entre el 13 i el 28 d'octubre, en què els projectes acceptats s'exposaran en públic, i en l'inici, el dia 13, se'n farà una sessió de presentació oberta a tothom.

El període de votacions d'aquesta segona edició dels pressupostos participatius serà del 15 al 28 d'octubre a l'ajuntament. Finalment, el dilluns 29 d'octubre, a la 1 del migdia, es farà el recompte públic de vots a la sala de plens de l'Ajuntament.