Alba Camps promet reprendre «la bona feina» de Vilagrà a la Catalunya Central aturada pel 155

Agafar tota la feina de la Laura, i reprendre les tasques que havien quedat parades i les prioritats del territori que havien quedat sobre la taula». Aquest és «l´objectiu principal» de la puigreigenca Alba Camps en el seu nou càrrec de delegada del Govern a la Catalunya Central, que aquest dimarts a la tarda ha agafat el testimoni de la santpedorenca Laura Vilagrà en un acte al Palau Firal de Manresa, acompanyades totes dues d´alguns dels directors dels serveis territorials.

Camps ha compromès la seva tasca al servei del territori en la línia com ho havia fet Vilagrà, de qui ha lloat la feina realitzada fins que va ser «il·legítimament destituïda» per l´aplicació de l´article 155 l´octubre passat. «La meva incorporació serà molt més plàcida gràcies al que ja vas fer tu», ha apuntat abans d´aprofundir en les línies generals que vol assumir en el mandat que té per endavant. Diu que el pal de paller d´aquest nou repte ha de ser «la justícia social i la igualtat d´oportunitats», però sense oblidar «qüestions històriques» com són les necessitats en infraestructures o una mineria sostenible, entre altres.

Vilagrà havia resumit prèviament el seu pas d´un any i 8 mesos al capdavant de la delegació del Govern com un període «curt, intens i dur», en referència als independentistes presos i exiliats: «amb ells, amb Puigdemont, i amb el govern a l´exili vam treballar intensament, i és de justícia que avui reivindiquem la seva figura i que s´acabi la situació amb què es troben». Ha lamentat la seva destitució del càrrec com a degedada del Govern per part del PP, un càrrec interromput «durant quasi nou mesos d´una excepció lamentable». Per tot plegat, «me´n vaig amb una sensació d´haver fet la feina a mitges», considerant que amb aquesta interrupció no hi ha hagut prou temps «per defensar-ho tot».