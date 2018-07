L'eix Diagonal tindrà el 2022 una tercera part del seu traçat amb característiques d'autovia

D'aquí a quatre anys, l'eix Diagonal -la carretera que des del 2011 connecta Manresa amb Vilanova i la Geltrú, passant per Igualada i Vilafranca del Penedès- tindrà pràcticament una tercera part del seu recorregut amb format d'autovia. I és que el 2022 la Generalitat té previst, si els pressupostos ho permeten, enllestir el desdoblament d'un tram de 7 quilòmetres, situat íntegrament a l'Anoia. Traçat que s'afegirà al que ja hi ha amb doble carril per banda i mitjana de separació a la part final d'aquesta via, ja arribant a la costa.

En concret, el nou desdoblament es farà en el recorregut entre Igualada i la B-224, a Capellades. És una de les mesures que ahir al matí va presentar a la capital anoienca el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, dins un conjunt d'actuacions integrals programades per a aquest eix, format per la C-37 i la C-15. Un pla que suposarà una inversió d'uns 90 milions d'euros, del qual es preveu tenir el projecte executiu el 2019 i que es comencin les obres el 2020.

En el tram de Capellades fins a Vilafranca, la intervenció que s'hi preveu és la implantació d'un tercer carril alternat en tots dos sentits per facilitar zones d'avançament. En el de Manresa a Igualada es dona per bona, de moment, l'actuació ja realitzada amb l'habilitació d'una franja central de 35 a 50 centímetres, de color vermell i amb ressalts, delimitada per una línia blanca sonora. Una mesura que s'ha implantat amb l'objectiu de reforçar la percepció per part del conductor de la separació entre els dos sentits. De fet, les actuacions previstes es van presentar ahir com un pla per donar resposta al creixement que ha registrat l'ús d'aquesta carretera en els sis anys i mig que fa que és en funcionament (es va inaugurar el desembre del 2011). Però sobretot són actuacions que volen incidir en la seguretat d'una via que en aquests anys, i sobretot en els darrers mesos, s'ha revelat com un dels punts negres de la xarxa viària catalana, amb elevats índexs d'accidents mortals (vegeu pàgina 3).

El tram que es desdoblarà, entre Igualada i Capellades, té set quilòmetres de longitud, és el que registra més trànsit de tot el corredor on s'actuarà, amb el pas d'uns 20.000 vehicles diaris, i arriba a puntes de 24.000 durant l'estiu. Per adaptar aquest àmbit de l'eix Diagonal al trànsit que té actualment i al creixement previst, i alhora millorar-hi la funcionalitat i la seguretat, la solució que s'adoptarà és la del desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la circulació. Quan estigui fet aquest desdoblament, l'eix Diagonal tindrà un total de vint quilòmetres en format d'autovia, ja que des dels seus inicis disposa de dos carrils per sentit i mitjana de separació en un total de tretze quilòmetres situats entre Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. En tot el seu recorregut, aquest eix té una longitud de poc més de seixanta quilòmetres.

El conseller de Territori, Damià Calvet, va precisar ahir que la voluntat del govern és tenir el projecte executiu fet l'any que ve i començar-hi les obres el 2020, amb una durada prevista d'uns dos anys. Però també va deixar clar que aquest calendari dependrà de la disponibilitat pressupostària i que aquest tram presenta «una certa complexitat tècnica per l'orografia per on transcorre».