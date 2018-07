Lídia Jorba encapçala la nova secció local d'ERC a Rajadell «amb voluntat de sumar»

Esquerra Republicana ha presentat la nova secció local de la formació a Rajadell després de molts anys de no tenir presència al municipi. La presentació va tenir lloc el cap de setmana en el marc d'un acte públic que va tenir la presència i intervenció de la senadora Mirella Cortès, i de l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, a banda dels integrants de la nova secció local.

El nou projecte republicà a Rajadell l'encapçala Lídia Jorba, que va mostrar la seva satisfacció perquè ERC torni a ser present al municipi. Jorba estarà acompanyada per un grup de persones a qui va definir com a «gent compromesa i amb inquietuds que volen treballar pel poble», i contribuir des de Rajadell a «construir la República Catalana».

La nova presidenta va explicar que neixen per «sumar, sempre en positiu», i considera que «podem aportar un aire nou per a Rajadell». Va definir el nou projecte republicà com a «obert, divers, amb voluntat d'escoltar la gent i tractant a tothom igual». I va finalitzar fent una crida als veïns per contribuir en el nou projecte.