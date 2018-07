La revetlla de la Bonavista de Navàs celebra 20 anys pensant en el relleu

La vintena revetlla del barri de la Bonavista de Navàs va estar marcada pel canvi d'ubicació a causa de l'amenaça de pluja. De la cruïlla dels carrers Josep Alzina i Puig-reig es va passar a la pista coberta Sant Jordi, on es van trobar unes 300 persones, que després de sopar van poder ballar al ritme de Pep i María José. La primera revetlla la van organitzar els veïns del barri l'any 1998 i enguany s'han celebrat els 20 anys amb cava i pastís. La comissió de veïns que l'organitza voldria que hi hagués un relleu generacional i s'ofereix a col·laborar amb qui s'hi animi per mantenir la tradició.