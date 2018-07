Sant Salvador inicia els treballs per posar gespa al camp de futbol

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ja treballa en la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol del municipi, amb la idea que estigui a punt de cara a l'inici de la propera temporada. De moment, aquest dies la maquinària està esplanant el terreny i el deixarà a punt per a la posterior col·locació de la gespa amb la previsió que d'aquí a un mes ja estigui enllestit.

El projecte va més enllà de dotar de gespa el camp de futbol. També inclou la millora dels entorns del camp, una part de la urbanització, el sistema de reg i la renovació de material. Tot plegat es completarà amb la construcció de les graderies, l'edifici dels vestidors ja acabat i la gestió del bar de l'equipament d'aquest municipi del Bages.

L'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda, assagura que, si no hi ha cap contratemps, la previsió del consistori és que el club pugui començar la propera temporada, el mes de setembre, amb les instal·lacions ja enllestides. D'aquesta manera, es diposarà d'un equipament més adequat que contribuirà a què la canalla «s'arreli més al poble i no marxi a jugar a fora», apunta Miralda.

A l'hora d'adjudicar els treballs el consitori ha tingut en compte que la gespa utilitzada sigui d'última generació per tal de garantir al màxim la sostenibilitat ambiental ja que requereix poca aigua i un manteniment mínim. En aquest sentit, també han concretat que les tasques de conservació aniran a càrrec del mateix personal de l'Ajuntament, de manera que els costos afegits es redueixen al màxim.

La temporada vinent, doncs, començarà a Sant Salvador de Guardiola amb el nou camp de futbol de gespa artificial que també es completarà amb la construcció de les graderies, l'edifici dels vestidors ja acabat i la gestió del bar, que s'adjudicarà també mitjançant l'obertura d'un concurs públic.