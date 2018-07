Castellbell combat la degradació de les Tres Basses, un paratge natural pres per l'incivisme

Mentre arrossega camí amunt dues de les saques de deixalles que s'han recollit, Vicky Climent mostra un discret cartell que ella mateixa va instal.lar, rotulat manualment sobre una fusta i penjat d'un arbust del corriol que porta fins al paratge de les Tres Basses. Ella hi va escriure el missatge «emporta't la teva bassura», però just a sota algun dels usuaris hi ha afegit: «aquí es ve a disfrutar».

Climent, barcelonina de residència però que cultiva un hort a prop d'aquest espai, és una de les integrants de l'associació Amics de les Tres Basses, constituïda el 2013 per veïns de la zona per defensar aquest paratge natural situat a la riera de Rellinars, però ja en terme de Castellbell, i reclamar la seva protecció.

Protecció de l'ús incívic que en fan nombrosos banyistes que, especialment els caps de setmana i arribats sobretot de l'àrea de Terrassa, es planten a l'entorn d'aquests salts d'aigua i piscines naturals del sud del Bages, hi passen el dia, «però hi deixen munts i munts de deixalles», explica l'alcaldessa de Castellbell, Montse Badia, que hi afegeix que «hi baixen amb bombones de butà per fer paelles [tot i que hi ha uns cinc minuts de caminada], fan pintades a les roques, banyen els seus gossos i els ensabonen amb productes que contaminen, i fins i tot hi encenen fogueres», d'algunes de les quals ahir se'n podien veure les restes tapades amb canyes.

De fet, Vicky Climent precisa que tot i que l'associació es va formalitzar el 2013, ja feia uns quatre anys que alguns dels seus integrants estaven actius, «i jo mateixa havia presentat diverses instàncies advertint del dany que hi estaven causant molts dels usuaris, i del perill que hi encenien focs. Una la vaig entrar el juny del 2010, i un mes després un d'aquests focs va ser la causa de l'inici d'un incendi, el 28 de juliol d'aquell any». L'associació posa l'accent en què es tracta d'un paratge natural «de gran valor», on ells mateixos han arribat a comptabilitzar la presència al llarg de l'any de més d'una vintena d'ocells diferents, entre els quals el gran duc, l'abellerol, l'astor, el rossinyol i el gaig.

Per tot plegat, aquest dimecres l'Ajuntament i l'associació, amb el suport de la Diputació, van organitzar en aquest espai una matinal de sensibilització ambiental i de neteja de l'entorn, però que alhora també va servir perquè el consistori hi comencés a implantar mesures físiques amb l'objectiu de combatre aquest incivisme i la degradació que comporta. Operaris de la brigada municipal van instal.lar pals per posar un cadenat a tocar de l'accés a la carretera per impedir que els vehicles hi puguin aparcar -«aquest cap de setmana n'hi havia una vintena llarga d'estacionats, fins i tot a l'altra banda de la carretera, on no hi ha lloc», recordava l'alcaldessa durant l'acte d'ahir. I també hi van col.locar un gran rètol on s'informava de les prohibicions de fer foc, de deixar deixalles, de posar música, d'acampar o de rentar els gossos.

L'alcaldessa explicava durant la matinal de neteja que «tenim una ordenança de convivència ciutadana que també parla de l'ús respectuós dels estanys i les lleres, però no podem tenir aquí un vigulant les 24 hores del dia, i quan algun s'hi passa encara es troba amb gent que se li encara». L'Ajuntament prepara un pla de regulació específica d'usos de la riera, «que ens dongui una base sòlida si aquí vénen Mossos o Agents Ruralsa fer vigilància i han de sancionar».

A la jornada de neteja hi van participar una cinquantena de persones, entre els quals infants del Campus d'Estiu, participants de les caminades saludables, membres de la corporció i de la brigada i veïns de la zona. Van omplir una vintena de saques, i van retirar un sofà, una cadira i una carcassa de pantalla antiga d'ordinador. Quilos de deixalles recollits en tot just dues hores, i malgrat els membres de l'associació «hi venim gairebé cada cap de setmana a treure'n», explica Vicky Climent, que fins i tot s'ha fabricat unes targetes per repartir entre els visitants en que els demana que no siguin negligents.