Joan Badia optarà a la reelecció a l'alcaldia de Callús

La secció local d'Esquerra a Callús ha elegit per unanimitat Joan Badia per encapçalar la llista dels republicans a les properes eleccions municipals. Badia ha estat el batlle del poble durant els darrers tres anys, des del 2015, quan Esquerra es va imposar a CiU per 5 regidors a 4.

De cara al proper mandat, la secció local d'ERC ha informat que ja està treballant per confegir la llista que concorrerà a les eleccions d'aquí a un any i preveu que bona part de l'equip actual repetirà. L'aspiració dels republicans és tornar a treure majoria absoluta, però caldrà tenir en compte que el consistori callussenc augmentarà el nombre de regidors, de 9 a 11, ja que el poble ha passat els 2.000 habitants.

Joan Badia, llicenciat en filologia catalana i en psicologia, ha estat professor de llengua catalana i castellana a secundària i en diverses universitats. És autor de més de 160 llibres de text per aprendre llengua i també ha fet d'editor. Fou director de l'institut Lluís de Peguera de Manresa, parla cinc idiomes i ha ocupat diversos càrrecs de gestió al Departament d'Ensenyament, on va ser director general d'Innovació durant la conselleria d'Ernest Maragall.