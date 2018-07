L'Ajuntament d'Artés subvencionarà la compra de bicicletes elèctriques

Amb l´objectiu de promoure la mobilitat sostenible, l´Ajuntament d´Artés ha aprovat una partida de 2.000 euros per subvencionar la compra de bicicletes elèctriques als veïns i veïnes que n´adquireixin una en establiments del municipi. La iniciativa pionera s´ha posat en marxa a partir d´una proposta dels pressupostos participatius d´aquest 2018 i el termini per sol·licitar la subvenció s´obrirà al setembre.

Segons apunten des del consistori, la proposta «pretén continuar el seguit d´accions dirigides a promoure i incentivar una mobilitat més sostenible, substituint l´ús habitual del cotxe per la bicicleta elèctrica». Per aquest motiu, l´Ajuntament ha previst subvencionar la compra d´un màxim de 10 bicicletes elèctriques, amb una ajuda fixa de 200 euros per cadascuna.

Les subvencions les podran sol·licitar persones i empreses d´Artés i les bicicletes hauran de complir unes condicions específiques. Per exemple, no podran valdre més de 1.250 euros per tal d´afavorir una mobilitat sostenible a l´abast de tothom, i s´han d´haver comprat durant els terminis de la convocatòria a un comerç designat com a entitat col·laboradora, que farà d´intermediari entre l´Ajuntament i els beneficiaris de la subvenció.

Les persones residents a Artés podran sol·licitar-ne una i les empreses i entitats amb seu social a la vila podran demanar-ne dues com a màxim, però en aquest cas si finalitzat el termini encara quedés partida econòmica i volguessin sol·licitar alguna subvenció més, també podrien fer-ho, si s´indica a la sol·licitud inicial.

Ara, fins a mitjan d´agost els comerços interessats tenen temps per adherir-se a la iniciativa com a entitat col·laboradora. Pot sol·licitar-ho qualsevol comerç amb domicili a Artés i autoritzat per a la venda de bicicletes elèctriques. Els establiments hauran de garantir un servei tècnic postvenda per als beneficiaris de la subvenció i han d´acreditar que disposen d´un sitema per a la gestió de les bateries usades. No s´admeten comerços on-line.

Un cop s´estableixin els comerços el termini perquè les persones interessades en comprar una bicicleta puguin demanar la subvenció serà del setembre fins al novembre. Els interessats hauran d´omplir la sol·licitud i entregar-la a l´entitat col·laboradora i aquesta la lliurarà a l´Ajuntament d´Artés per a la seva aprovació. Un cop aprovada, l´entitat col·laboradora podrà fer la venda de la bicicleta amb el preu de la subvenció ja descomptat del preu inicial i l´Ajuntament d'aquest municipi del Bages donarà la subvenció al comerç.

La col·laboració entre l´Ajuntament d´Artés i els comerços s´establirà a través d´un conveni i un cop signat es farà pública la relació d´entitats col·laboradores mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al web de l´Ajuntament d´Artés on els interessats també trobaran el model de sol·licitud de la subvenció.

Bicicleta elèctrica urbana

Segons les bases que regulen la subvenció, els vehicles que seran subvencionables seran del tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard amb un motor elèctric de potència no superior a 250w, una autonomia d´aproximadament 50 quilòmetres i la bateria de liti.