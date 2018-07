El cementiri de Sant Fruitós, pioner en la seva inclusió al projecte de Viles Florides

La Confederació d´Horticultura Ornamental de Catalunya ha reconegut la singularitat del cementiri municipal de Sant Fruitós de Bages, i l´ha inclòs en el projecte de Viles Florides. Es tracta d´una admissió pionera pel que fa als cementiris municipals.

Viles Florides és una iniciativa que vol posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic d´aquells projectes d´enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l´àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir. En el cas del cementiri de Sant fruitós, entén que un dels aspectes que el diferencien de la resta és el parc-jardí existent al seu interior, d´una superfície verda de 3.540 m2, que suposa 52 % de la superfície total del recinte (de 6.860 m2), per la qual cosa, la zona verda supera la superfície construïda de nínxols, panteons i vials.

És una àrea on es combina la gespa, l´arbrat, el paviment amb gespa, i el mobiliari urbà. També hi ha espais per al repòs i la meditació «sense l´aclaparament d´un excés de nínxols, atapeïts de camins generalment asfaltats i on la vegetació és escassa i inexistent, com passa en altres cementiris», segons consta a la pròpia web de Viles Florides. També posa en valor l´horari d´obertura, que és un dels més amplis de la comarca, i la il·luminació nocturna que té.

El cementiri municipal de Sant Fruitós s´integra dins el recinte funerari que ha d´incloure un futur tanatori amb crematori i un parc del record, que també gestionarà Eternam.