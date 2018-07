La Flama serà a partir d'ara el col·legi electoral de Pineda

Els veïns de Pineda de Bages votaran a l'escola La Flama en els comicis electorals que hi hagi a partir d'ara, després que l'Ajuntament de Manresa ha cedit en la sol·licitud que li havia traslladat el l'Ajuntament de Sant Fruitós per convertir aquest centre en la nova seu electoral d'aquesta urbanització. El centre es troba dins el terme municipal de Sant Fruitós però pertany al sistema educatiu públic de Manresa. Fins ara, els veïns de Pineda votaven en un local municipal, de petites dimensions i que no està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest ha estat el principal motiu de la petició, i també el fet que es tracta d'una escola pública, que ja són seu electoral en molts casos.