Gil Ariso intentarà sumar un tercer mandat com a alcalde de Sant Joan

Gil Ariso, actual alcalde de Sant Joan de Vilatorrada per CiU, repetirà com a candidat a les properes eleccions municipals del maig de l'any que ve, ara com a cap de llista del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), presentant-se sota la marca de Junts per Catalunya, després de ser escollit en unes primàries internes. D'aquesta manera, Ariso aspirarà a assolir a un tercer mandat com a batlle santjoanenc. Ariso va entrar en la política municipal el 2003, llavors com a regidor a l'oposició del consistori santjoanenc en una llista que en aquell moment liderava Ramon Marquillas. Als comicis del 2007 ja va ser ell qui va encapçalar la candidatura convergent, però va tornar a quedar a l'oposició durant quatre anys. Va ser a les del 2011 quan, finalment, va guanyar les eleccions municipals i va poder assolir l'alcaldia, i així trencar la llarga hegemonia socialista al municipi. El maig de l'any que ve haurà completat dos mandats (8 anys) com a batlle. Tot i que en cap dels dos darrers comicis no ha obtingut la majoria absoluta, Ariso ha estat alcalde gràcies al pacte mantingut amb ERC, tot i que aquests moments governen en minoria després que fa uns mesos una regidora de la seva llista es passés al grup no adscrit.

Ariso és gestor de compres en una important empresa del sector metal·lúrgic. És soci i col·laborador de diverses entitats culturals i esportives.

L'assemblea va ser conduïda pel seu president local, en Carles Juanpere, i va tenir la presència i la intervenció de la presidenta comarcal, Ivet Castaño. Els associats i associades assistents van ratificar la seva candidatura per unanimitat. Ariso va posar de manifest les seves ganes de continuar treballant per Sant Joan, «fer un projecte atractiu» i «seguir i millorar la bona feina que s'ha fet fins ara. Un projecte en què tots els santjoanencs s'hi puguin sentir partícips».