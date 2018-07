Més de 7.000 infants del Bages trenquen estereotips

L'exposició «El Bosc dels Contes», impulsada per l'àrea de la Dona i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, tanca el curs amb un total de 7.176 infants que l'han visitada des que es va posar en funcionament a la tardor del 2016. Són alumnes de P3 a sisè de Primària, de 33 escoles de 19 municipis del Bages.

L'exposició ha format part d'una de les línies de treball del Consell, com és la "promoció d'una societat superadora dels rols de gènere i la prevenció del sorgiment de discriminacions o violència masclista". Per aquest motiu s'ha treballat en aquest projecte amb l'objectiu d'eliminar els estereotips de gènere i oferir altres models de relació als infants, a les famílies i a la comunitat educativa. L'eina emprada per transmetre aquests valors ha estat el conte, ja que tenen un gran component didàctic i de transmissió de valors "però no sempre s'és conscient de la càrrega masclista que porten impregnada", segons destaquen fonts de l'ens comarcal.

L'exposició creava un itinerari a partir de 8 arbres de cartró, d'entre 1,4 i 1,8 metres d'alçada, on els visitants anaven trobant diferents personatges obra del conegut il·lustrador Joan Turú: una princesa que juga a futbol, un cavaller cosint-se la capa, una nena mecànica arreglant l'home de llauna, un pirata canviant els bolquers a un nadó, una caputxeta vermella molt espavilada i els set nans fent la bugada. S'acompanyava d'uns plafons d'inici i final que feien reflexionar sobre els estereotips i convidaven a posar-se al lloc de l'altre per donar valor a la diversitat i a la llibertat. També hi havia cistelles plenes de contes que feien reflexionar sobre els estereotips de gènere.

El conseller de l'Àrea d'Acció Social, Albert Marañón, ha explicat que la voluntat del projecte ha estat «oferir contes sense estereotips de gènere, sense violència, sense desigualtat, on els personatges són lliures. És la millor manera d'explicar als nens i nenes que no han de perpetuar models de dominació masclista, per això aconseguir una societat més justa i igualitària».

Les escoles prenen consciència

Els centres educatius de la comarca han transmès al Consell Comarcal la seva satisfacció per l'organització d'aquesta mostra tant pel contingut que s'hi treballa com de la forma en que es presenta. Els docents han descobert contes diferents als que tenen a les aules i després de visitar l'exposició n'han adquirit per la biblioteca de l'escola o per les aules.

Els contes disponibles durant l'exposició eren nous i també versions dels contes tradicionals, redactats de manera igualitària, pensats per fer repensar la utilitat de les versions antigues, corresponents a altres èpoques. Amb l'exposició els centres educatius han pogut ampliar el ventall de contes del seu catàleg.

Les famílies també s'hi impliquen

L'exposició s'ha pogut veure a 9 biblioteques públiques de la comarca del Bages i ha estat molt ben valorada per les famílies gràcies a la seva interactivitat. S'ha donat el fet que els infants, després d'haver visitat l'exposició pel matí amb l'escola, hi ha volgut tornar per la tarda amb les seves famílies, fet que ha permès descobrir aquests relats igualitaris i trencant estereotips de gènere no només a la comunitat educativa, sinó també a molts veïns i veïnes de la comarca.