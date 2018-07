Santpedor renova el vot de poble a la Festa Major Petita de Santa Anna

Santpedor va celebrar ahir els actes centrals de la festa major petita, que ha tingut dos dies d'activitats en què els veïns han renovat un any més el vot de poble a santa Anna.

Més d'un centenar de persones van caminar durant el matí d'ahir en pelegrinatge des de l'ermita de Sant Francesc fins a la de Santa Anna, amb la bandera del poble al capdavant, i després de les matines que van recórrer els carrers del nucli antic amb els grallers. Un cop a l'ermita, es va fer l'ofrena a la patrona, una missa i un esmorzar popular, en el que és un dels actes més tradicionals d'aquesta celebració. Per a qui no volia pujar a peu, l'Ajuntament va habilitar un trenet. A la tarda hi havia previstes sardanes.

El programa havia començat dimecres amb el lliurament de premis del segon concurs de balcons florits i amb la renovació del vot de poble, que va omplir de gom a gom la plaça Gran. Com marca la tradició, l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, va lliurar una ofrena al rector de Santpedor, i es va fer el traspàs de la bandera de la vila, que durant el dar-rer any ha guardat el Club Recreatiu i ara ha passat a mans del CN Santpedor.

L'assistència també va ser nombrosa en la mostra de cultura popular posterior al repic de campanes a càrrec del campaner Jordi Espinalt, en què van actuar la colla castellera, els bastoners, els geganters, la colla sardanista, els bous de foc i la coral de la llar d'avis de Ca l'Arola. La festa es va acabar amb una botifarrada popular i un ball organitzat per la llar d'avis a la plaça.