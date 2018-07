Més de 400 infants de Cardona aprenen hàbits saludables a través de l'equilibri

Gimnàstica acrobàtica, slag-line, pàdel surf o l'elaboració de broquetes de fruita són només algunes de les activitats que ahir van protagonitzar més de 400 infants i joves de Cardona, que han fet de la salut i els bons hàbits la seva bandera. La Jornada SHE, que arribava a la novena edició, va tancar ahir les activitats organitzades durant tot l'any en el marc del projecte Cardona Integral, que treballa per convertir-la en una vila saludable.

Amb l'objectiu que els nens i nenes adquireixin uns hàbits saludables que puguin perdurar al llarg de la seva vida, des de fa nou anys viuen una intensa jornada dedicada a fer salut. Enguany, l'eix temàtic ha estat l'equilibri des de tres vessants: l'emocional, el nutricional i el locomotriu. En aquesta línia, els nens i nenes dels casals d'estiu de Cardona van treballar durant tota la setmana la temàtica d'enguany «de forma més pràctica i conceptual», tal com apuntava Mingo Haro, de la Fundació SHE, i ahir van gaudir de valent de les diferents activitats on posaven a prova el seu equilibri físic i emocional.

Durant tot el matí, tallers i activitats es van dur a terme a la plaça de la Fira, al carrer Graells i a la piscina. Tots plegats van posar en pràctica el concepte de l'equilibri des de les diferents perspectives, ja sigui preparant un esmorzar saludable; aguantant-se sobre una taula de surf o una segway, o bé gestionant les múltiples emocions que generaven les activitats, des de la sorpresa a l'alegria passant per la por.

Les activitats que es van fer ahir al llarg de tot el matí fins al migdia van ser també la festa de final de temporada de l'extensa programació que s'organitza durant l'any en el marc de Ciutat Saludable, un programa que s'inclou dins el projecte Cardona Integral promogut per l'Ajuntament i la Fundació SHE, liderada per l'eminent cardiòleg Valentí Fuster, que ahir no es va voler perdre la festa (vegeu desglossat).

Durant tot l'any, el programa Salut Integral, que es porta a terme a les tres escoles del municipi i l'institut, «promou els hàbits saludables i se centra, sobretot, en l'activitat física, l'alimentació, la gestió de les emocions i el coneixement del cos», apuntava Haro. D'aquesta manera, la fundació treballa els bons hàbits amb els infants i joves del municipi des dels 3 fins als 16 anys. La resta de franges d'edat es cobreixen amb diferents activitats, com per exemple la Jornada del Cor.

La novena Jornada SHE es va cloure davant de l'ajuntament amb una demostració del taller de gimnàstica acrobàtica, on tots els participants van mostrar la seva destresa fent equilibris els uns sobre els altres.