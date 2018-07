El ple municipal de Callús passarà de 9 a 11 regidors a les properes eleccions

Callús tindrà una representació més àmplia a l'Ajuntament a partir del proper mandat. L'augment de població que ha registrat el municipi en els darrers anys farà que el ple municipal, que actualment està compost per 9 regidors, passi a tenir-ne un total d'11. En concret, aquest fet es dona perquè el municipi ha superat els 2.000 habitants, confirmat amb el dar-rer padró que s'agafa de referència oficial per a les properes eleccions (el de l'1 de gener d'enguany), i que és un dels llindars que fixa la Llei electoral per a la variació del nombre de representants al consistori. Entre 1.001 i 2.000 habitants el ple municipal es compon de 9 regidors, i passa a ser d'11 per als municipis que tenen entre 2.001 i 5.000 habitants (quan se'n sumen dos més).

En els darrers deu anys, el padró de Callús ha crescut de gairebé mig miler d'habitants (prop del 30%). De fet, a les últimes eleccions municipals ja va estar a punt de fer aquest salt en el nombre de representants municipals, ja que en el padró que llavors es va agafar de referència (el del 2014) la població era de 1.985 habitants. Però just el següent (el d'1 de gener del 2015) ja va superar aquest llindar dels 2.000 habitants (en tenia 2.024) i des de llavors no ha parat de créixer per damunt d'aquesta xifra.

A les comarques de l'àrea de Regió7 hi ha actualment una desena de municipis on podria variar la xifra total de regidors, a l'alça o a la baixa, en les properes eleccions, ja que tenen les seves xifres de població a la frontera dels diferents trams establerts.