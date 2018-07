Els regants de Sant Fruitós celebren avui la Tomacada amb visita als horts, sopar i concursos

Sant Fruitós promocionarà avui els tomàquets que conreen els pagesos del poble amb una nova edició de la Tomacada. Un certamen que tindrà el seu epicentre a la plaça de l'Església, i que començarà a les 7 de la tarda anant a trepitjar el terreny. A aquella hora s'ha programat una visita als horts de la Sagrera, on es cultiven la major part d'aquests tomàquets, recorregut que es complementarà amb un taller infantil.

A les 8 del vespre, ja retornats dels horts, començarà un sopar amb els tomàquets dels hortolans com a ingredient estrella, acompanyats de botifarra. En aquesta vetllada tindrà lloc el concurs, que estarà distribuït en tres categories. Hi haurà un premi per al millor cistell de productes de l'hort. Un altre serà per al tomàquet de més pes. I hi haurà una tercera categoria que serà per al tomàquet més original.

El preu del tiquet del sopar és de cinc euros. La Tomacada l'organitza la Junta de Regants del Riu d'Or.