Més de 7.000 infants del Bages trenquen estereotips amb «El bosc dels contes»

L'exposició El bosc dels contes, impulsada pel Consell del Bages, tanca el curs amb un total de 7.176 infants que l'han visitada des que es va posar en funcionament a la tardor del 2016. Són alumnes de P3 a sisè de primària, de 33 escoles de 19 municipis del Bages. L'exposició ha format part d'una de les línies de treball del Consell com és la d'eliminar els estereotips de gènere. Constava d'un itinerari a partir de 8 arbres de cartró, on els visitants trobaven diferents personatges, obra de l'il·lustrador Joan Turú: una princesa que juga a futbol, un cavaller cosint-se la capa, una nena mecànica arreglant l'home de llauna, un pirata canviant bolquers, una caputxeta vermella molt espavilada i els set nans fent la bugada. S'acompa-nyava d'uns plafons que feien reflexionar sobre els estereotips i convidaven a posar-se al lloc de l'altre per donar valor a la diversitat i a la llibertat. El conseller Albert Marañón destaca que el projecte «ha ofert contes sense estereotips de gènere, sense violència, sense desigualtat, on els personatges són lliures».