Clam de llibertat per als polítics presos davant de Lledoners

El clam per la llibertat dels polítics empresonats va guanyar força ahir davant del centre penitenciari de Lledoners. Dues mil persones procedents de tot el país s'hi van concentrar per exigir-ne l'alliberament. L'acte reivindicatiu té lloc cada setmana davant de les instal·lacions penitenciàries, i la munió de gent ha anat creixent a cada convocatòria. Ahir, però, la resposta va superar les expectatives de l'organització en doblar la xifra de la setmana passada.



Pocs minuts abans de les set de la tarda, als camps que hi ha a tocar del centre penitenciari, ja es veia a venir que la concentració superaria les de les dues setmanes anteriors. Faltaven 45 minuts per a la cantada i ja hi havia prop de 200 persones. A partir de llavors arribar en cotxe fins al punt on havia de tenir lloc la concentració es va convertir en una missió complicada, i és que les cues per accedir-hi eren d'uns vint minuts, segons participants de l'acte reivindicatiu que van arribar tard. La reivindicació estava acompanyada d'un ambient festiu que va regnar durant tota l'estona.



Els camps es van omplir de vehicles i també hi van arribar tres autocars procedents de Vilafranca del Penedès amb la reconeguda colla castellera de la capital de l'Alt Penedès. El cap de la colla castellera, Toni Bach, explicava que no volien faltar a la cita i recordava, abans de començar la cantada, que «el grup ha estat implicat des del principi» i que cada Onze de Setembre han estat presents en les concentracions independentistes. Els castellers van muntar un pilar de quatre cada cop que els component de Música per la Llibertat van tocar una melodia.



Abans que els instruments posessin les notes musicals a la concentració, els participants anaven escalfant motors cridant «llibertat presos polítics». Crits que anaven guanyant decibels a mesura que hi arribava més gent. Les estelades i les pancartes exigint l'alliberament dels presos polítics van formar part de l'estampa que va deixar la protesta. Entre els concentrats hi havia persones que ja hi havien participat la setmana anterior. «És el segon cop que vinc, però avui hi veig més gent. Serà un gran acte per demanar la llibertat dels nostres polítics», exclamava Maria Antònia Oller, de 72 anys, que s'hi havia desplaçat des de Súria juntament amb amigues de la mateixa població.



També es va batre un rècord en la participació dels músics, procedents, sobretot, de municipis del Bages. N'hi havia prop de seixanta. No tots van poder arribar a l'hora a causa, precisament, del col·lapse de la carretera d'accés. La manresana Anna Soler, de 48 anys, va arribar, amb el seu violoncel, que s'interpretava la segona peça. «He fet uns vint minuts de cua. Jo no conduïa. Quan he arribat, he baixat ràpidament del cotxe i m'he desplaçat, obrint-me pas entre la gent, cap on era la resta de músics», explicava, i afegia que ja havia participat en les concentracions anteriors. Tampoc va poder arribar a l'hora Martina Ruiz, de 14 anys i que també tocava el violencel, que arribava de Navàs i que quan va aconseguir asseure's amb la resta de músics va rebre un càlid aplaudiment.



L'apartat musical de l'acte de protesta va començar puntualment amb la peça El cant dels ocells, tot i que amb una lletra diferent de l'original i que està dedicada als polítics empresonats. També van cantar Els Segadors. De fet, els músics van decidir repetir les dues peces musicals perquè moltes persones no van poder arribar a l'hora. L'Estaca de Lluís Llach va posar el punt final a la concentració. «Hi va haver gent que es va desplaçar a Estremera, ara que són aquí, no costa gens apropar-nos a Lledoners», explicava Jonatan Arjona, músic procedent de Castellbell i el Vilar. Diumenge que ve, hi haurà una nova protesta.