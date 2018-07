Una família de Moià ha d'esperar 24 hores al Prat per volar al Marroc

El dissabte a les 20,05 la família d'Albert Clusella havien de sortir de l'aeroport del Prat rumb a Fes, al Marroc, amb la companyia Vueling, però no va ser possible ni aquella nit ni durant tot el matí de l'endemà, diumenge. Finalment, van sortir ahir a les 4.45 de la tarda, més de 20 hores després, van poder fer nit on tenia pactat per aquest dia, ja al Marroc, i avui començava el viatge intentant oblidar l'amorgor del vol. El ocupants d'aquest vol no només tenien el disgust d'haver perdut un dia sencer de les vacances, sinó que se sentien enganyats per una companyia que no els va informar mai dl veritable problema i que els va fer passar amb raons durant tot el dissabte i bona part del diumenge al matí.

Clusella narra una situació de crispació i caos als taulells de la companyia. De gent cridant, de gent per terra, de la Guàrdia civil intentant posar ordre, de tot un vol que no podia enlairar-se i durant hores l'única informació que van tenir de la companyia és que cada dues hores s'anava postposant el vol. Vueling, a la mitja nit va acabar portant els passatgers a dormir a un hotel, però a les 6 del matí ja havien de tornar a estar d'empeus i a punt per tornar a la T1 del Prat. El matí de diumenge no va ser diferent de la nit anterior. a mig matí, Vueling els va avisar que podrien sortir a les 4.45 de Barcelona. Aquesta va ser l'hora bona.

El mateix Albert Clusella explica ahir que l'avió i la tripulació que els havia de portar a Fes estava a Düsseldorf, Alemanya, el dissabte a la tarda, però la tripulació portava massa hores de treball i no va poder volar a cap a Barcelona per fer després el vol al Marroc. La tripulació va fer nit a Düsseldorf i el vol no es va poder reprogramar fins ahir a les 4.45 (a les 4.30 es va fer l'embarcament). Clusella assegura, però, que com a mínim una part de la tripulació, les hostesses, no eren de la tripulació de Düsseldorf. "Ens hem sentit enganyats", afirmava aquest matí. "El vol es va cancelar i no ens van avisar, i no entenem com és que si la tripulació no era de la Düsseldorf no ens posaven un altre aparell per poder volar".

Ara, els ocupants d'aquest vol tenen uns vint dies per presentar les seves queixes, amb l'intent de rebre una indemnització per part de la companyia. Tràmits que els Clusella faran en les properes hores.

La companyia, segons fonts dels afectats pel canvi de vol, podrien rebre una indemnització de 250 euros per bitllet de Barcelona a Fes.