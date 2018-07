L'alumnat de l'institut de Sant Fruitós assoleix un 8,2 de mitjana al Batxibac

Els alumnes de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós que s'han presentat enguany a les proves Batxibac de francès les han superades amb una nota mitjana de 8,2 sobre 10.

Es tracta de la quarta promoció d'aquest centre que ha fet les proves Batxibac, la del 2106-2018, i són un total d'11 alumnes que s'afegeixen als 31 que ja les havien superades en les tres anteriors, des del curs 2014-2015. Aquell va ser el primer any que l'institut va implementar aquest programa, i de fet va ser el primer de tota la Catalunya Central a posar-lo en marxa com a prova pilot, i avui ja hi ha 42 titulats.

Aquesta iniciativa permet que els alumnes estiguin en contacte directe amb la llengua francesa des de l'ESO, entre altres coses mitjançant intercanvis de 7 o 15 dies a Châteauroux o a París. A més, els joves estudien Història de França i d'Espanya, Llengua i Literatura franceses; han de redactar i presentar el treball de recerca en llengua francesa, i han de realitzar les pràctiques d'empresa en un lloc que estigui en contacte directe amb aquesta llengua. Tot plegat, permet a l'alumnat, tant de lletres com de ciències, deixar el centre amb un domini de quatre llengües: el català, el castellà, el francès i l'anglès. A més, les proves Batxibac faciliten l'accés tant a la universitat francesa com a l'espanyola, i són equivalents al títol del nivell B2 de llengua francesa.

Al llarg del curs actual, dues alumnes del centre han anat a estudiar a universitats franceses (a Tolosa i a Lió), i de cara al curs vinent n'hi ha tres més que ja han estat admeses a Versalles, Niça i Marsella.