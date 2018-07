Una quarantena de forjadors d'arreu de Catalunya es troben a Sant Salvador

Sant Salvador de Guardiola, ha acollit el cap de setmana la primera Assemblea de Forjadors i Forjadores de Catalunya, que ha aplegat una quarantena de persones de tot el territori català vinculades directament o indirectament amb aquest ofici.

La trobada neix amb voluntat de continuïtat, i com a punt de trobada per debatre i unir esforços per tal d´impulsar iniciatives que representin el sector, posant en valor la feina que fan. La primera assemblea ha comptat amb mestres forjadors, forjadors professionals, membres de diverses associacions i representants de les diferents fires i mostres de forjadors que s´organitzen arreu del territori català, com també persones vinculades al món de la forja des d´altres àmbits com la gestió del patrimoni, la gestió cultural o l´àmbit acadèmic.