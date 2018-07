Sant Vicenç amplia el tractament d'endoteràpia als arbres del carrer Francesc Macià

L´Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ampliarà aquest estiu als arbres del carrer Francesc Macià el tractament d´endoteràpia que ja ha provat amb plataners i per fer front a la processionària.

Aquesta tècnica minimitza l´impacte ambiental perquè injecta l´insecticida directament al tronc de cada arbre i no pas mitjançant la polvorització aèria que suposen els tractaments químics convencionals. D´aquesta manera, s´aconsegueix una absorció a través de la saba, de manera que l´impacte ambiental és menor, tant per als propis arbres, com per a la salut de les persones.

Les espècies del carrer Francesc Macià pateixen cada final d´estiu una greu afectació de pugó, que perjudica l´arbre i facilita la seva afectació per fongs i altres plagues, la qual cosa provoca una generació de melassa que embruta voreres, vehicles, i genera molèsties als veïns.