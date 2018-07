Sant Vicenç ja té a punt per executar el projecte del vial d'accés a les Vives

Després d'anys d'espera, l'Ajuntament de Sant Vicenç ja disposa, finalment, de l'aval d'Urbanisme per poder construir el nou vial d'accés al polígon industrial de les Vives des de l'entrada al poble per la C-55. Es tracta d'una obra molt reivindicada pels empresaris per la millora que suposarà en la seva connexió amb la C-55, i també pel poble, «perquè aquest nou vial serà la sortida natural de Sant Vicenç cap a Barcelona», apunta l'alcalde, Joan Torres.

Aquest projecte s'ha fet esperar més del compte per la quantitat de tràmits administratius que ha hagut de superar. La Generalitat ja en va enllestir un primer esbós el 2014, però no ha estat fins ara, en la seva darrera reunió, que la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central hi ha donat el vistiplau definitiu després que l'Ajuntament hagi hagut d'esmenar algunes qüestions ara ja resoltes. Amb aquest escull ja superat, el nou vial ja es podria construir, si bé «abans caldrà fer el plec tècnic i jurídic», diu Torres, i en principi no en preveu l'execució fins al proper mandat (en el qual ell ja no hi serà perquè ja va avançar en el seu dia que no optarà a la reelecció).

El nou vial obrirà el pas ara tallat que hi ha a la primera rotonda d'accés a Sant Vicenç venint de Barcelona (en direcció nord) des de la C-55, i enllaçarà amb el polígon industrial de les Vives. El projecte preveu un vial de 320 metres de llargada i amb un carril de circulació per banda, que permetrà el pas de tot tipus de vehicles, i també preveu enllumenat i una vorera a una de les bandes per poder anar a peu.



Ara, el trajecte és complicat

Ara, sense aquest vial, es pot accedir fàcilment al polígon venint de Manresa, amb un gir a la dreta des de la C-55, però l'accés es complica venint del sud (o bé per sortir-ne en direcció cap a Manresa). Una opció és entrar per la primera rotonda d'accés a Sant Vicenç, continuar cap a la segona i agafar el trencall en direcció al polígon de Casacuberta, que es comunica amb el de les Vives a través del carrer Indústria, asfaltat però estret i sinuós, i molts transportistes es perden. L'altra opció és entrar al barri de la Farinera i, un cop travessat, entrar de nou a la C-55 però en sentit sud, en direcció a Barcelona, la qual cosa ja permet incorporar-se directament al polígon, però implica fer volta i uns 3 quilòmetres més de recorregut. Per sortir del polígon i continuar en direcció cap a Manresa es pot fer el mateix, però en sentit invers.

Aquesta situació també es dona per als veïns de Sant Vicenç quan volen anar cap a Barcelona: han d'agafar direcció nord, i travessar tot el barri de la Farinera per incoporar-se a la C-55 en direcció sud. Tot plegat, fa que la Farinera «hagi d'absorbir un volum de trànsit molt més elevat del que li pertocaria», diu Torres. Amb el nou vial, des de la rotonda ara inacabada es podrà accedir a la C-55 pel vial perimetral (ja existent) del polígon de les Vives sense haver d'anar cap al nord i travessar la Farinera.

El cost aproximat de les obres de construcció del nou vial és de 786.000 euros, dels quals es preveu que la Generalitat en cobreixi un 33 %.