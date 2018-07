El PP de Sant Joan demana la rehabilitació d'una plaça

El grup municipal del PP a Sant Joan de Vilatorrada demana que es porti a terme la rehabilitació d'una plaça que hi ha situada en la confluència entre el carrer de Lluís Companys i el Passeig del riu. El portaveu d'aquest grup, Josep Lluís Javaloyes, lamenta però que "incomprensiblement, l'alcalde retirés una moció" que va registrar per poder-la presentar al ple celebrat el 26 de Juliol perquè s'acordés aquesta actuació i que "no arribés a entrar a l'ordre del dia". Segons Javaloyes en la moció proposada "exposàvem que era una iniciativa que portàvem incorporada en els programes electorals tant del 2011, com de 2015, i ara que el romanent de tresoreria ho permetia, demanàvem posar en marxar un estudi i la realització del projecte, per portar a terme l'execució d'una obra que enteníem necessària per endreçar l'espai i deixar l'indret de manera que el poguessin gaudir tots els santjoanencs i santjoanenques".

El fet, segons el regidor popular, és que la moció no va arribar al ple, ni es va poder debatre en comissió informativa, "i se'ns va dir que hi havia components econòmics que calia valorar prèviament i així poder prendre un posicionament amb la informació adequada, i que per tant es traslladava als serveis tècnics del nostre ajuntament, perquè fessin una valoració per incorporar aquesta moció al debat".

Javaloyes, però, discrepa d'aquesta decisió, "perquè entenem que les aportacions que fan els grups municipals s'han d'exposar al ple i una vegada votats favorablement o no, seran els serveis tècnics que indiquin la valoració i procediment a seguir, i en acabat, serà l'àrea d'intervenció qui determinarà la seva execució o no. I mai al revés".

Tanmateix, en la comissió informativa extraordinària feta per el dia abans del ple per a la modificació de pressupost, el grup municipal del PP, per tal de votar amb l'abstenció el dictamen de Govern, va incorporar una iniciativa dins de les modificacions per aportar els recursos necessaris per poder fer un estudi i el projecte per la rehabilitació de la plaça, "en espera de la seva excussió tan aviat com sigui possible".

Per tant, el regidor del PP entén que, "malgrat els impediments" perquè presentessin la moció per l'estudi i el projecte de rehabilitació de la plaça, "aquesta serà una realitat pròximament".