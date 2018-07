Sant Joan i el Pont reforcen vincles amb la ciutat andalusa del Rubio

?Els alcaldes de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso, i el Pont de Vilomara, Cecilio Rodríguez, van visitar el cap de setmana la població andalusa del Rubio, com a municipis bagencs convidats a la celebració del Día del Emigrante, que la ciutat sevillana (amb qui estan agermanats) ha organitzat per primer cop per homenatjar els veïns nascuts allà però que s'han assentat al Bages en les darreres dècades. L'acte institucional i d'entrega de regals es va completar amb un concert a càrrec de la banda de l'Asociación Cultural Rubeña. El dia següent, els dos alcaldes van visitar diverses instal·lacions municipals i empreses, i van assistir a la inauguració de l'alberg rural municipal El Cruce, on es va descobrir una placa testimoni de l'agermanament, i es va celebrar el XXVII Encuentro de Grupos de Baile.