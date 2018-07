Strombers, Gertrudis i l'Orquestra Montgrins coronaran la Festa Major de Sant Salvador de Guardiola

Sant Salvador de Guardiola ja ho té tot apunt per la seva Festa Major, que un any més donarà pas a les vacances de molts al mes d'agost. Enguany s'ha apostat de nou per activitats que es van estrenar l'any passat amb èxit com la festa de colors Holi o el tobogan aquàtic, així com per un concert potent la nit de divendres amb grups de la talla de Gertrudis i Strombers.

El pregó institucional, a càrrec de Laia Alsina, donarà el tret de sortida a la festa dijous (20:30h) al pavelló municipal. Just després hi haurà sardinada popular -cal comprar els tiquets per aquest i els altres àpats a l'Ajuntament- i cantada d'havaneres. L'endemà divendres arribaran dos plats forts de la Festa Major. Per un cantó el corretasques marítim (21h) amb la música dels tabalers de Xàldiga i l'acompanyament dels Gegantons de Sant Salvador de Guardiola -els 600 tiquets que hi havia disponibles ja s'han exhaurit-. I per l'altre, el concert al pavelló (23:30h) amb dos pesos pesats dels escenaris catalans: Gertrudis i Strombers. Pels que quedin en peu, després hi haurà DJ fins entrada la matinada.

El cap de setmana aplegarà el gruix d'activitats de Festa Major. Dissabte de bon matí amb l'esmorzar de pagès i el campionat de ping-pong (9:30h) al pavelló municipal, seguit de l'exposició "El món de la pagesia a Sant Salvador de Guardiola". Una exposició on es mostraran eines i estris de masies del poble que s'havien dedicat i es dediquen al cultiu dels camps, i que es podrà visitar de nou els caps de setmana del 18 d'agost al 16 de setembre de 18h a 20h, al local social del Cercle Cultural La Guíxola.

Al llarg del matí de dissabte hi haurà també jornada de portes obertes a les piscines municipals del Calvet amb inflables pels més petits A més, trenet de passeig gratuït que connectarà aquestes instal·lacions amb el pavelló municipal, amb parada per presenciar l'espectacle infantil 'Pepa i Pili, les venedores de cactus' (11h) al Bosc de l'Alegria. A banda, la 3a trobada de plaques de cava (10:30h). Per la tarda, baixada d'Andròmines (18:30h) pel Carrer de l'Església, berenar infantil i festa Holi (19:30h). Una festa en què amb el llançament de bossetes de polsims tothom queda empastifat de tots els colors de l'arc cromàtic. Aquest any, a més, amb festa de l'escuma en acabar per rematar-ho. I pel vespre concert amb l'Orquestra Montgrins (20:30h) i sopar al pavelló, abans d'acabar la nit ballant de nou al so de l'Orquestra Montgrins, i més tard amb els DJ's Ríbex i Junior.

Diumenge arrencarà amb l'espectacle infantil 'El Batibull de Festa Major' al pavelló. Més tard, serà el torn pel tobogan aquàtic (17:30h), una de les novetats de l'any passat que s'ha decidit repetir, en vista de la bona acollida que va tenir. A més, ja la tarda, hi haurà el show BMW Extra. Un espectacle de freestyle amb moto, quad, monocicle, i més, al pàrquing de l'Ajuntament. Al vespre, entrega de premis (20h) de la baixada d'Andròmines i concert al pavelló amb The River Troupe Gospel (20:30h). Un concert que anirà acompanyat de barra de bar per fer beures i entrepans, i que finalitzarà amb la cloenda de Festa Major i la proclamació del pregoner/a pel 2019. Amb tot, dilluns encara hi haurà la missa solemne i cantada del cor parroquial a l'església (12:30h), que aniran seguides d'un refrigeri i concert amb Ray and Jon Blues a les alzines de l'església.