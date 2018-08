Sant Vicenç entra de ple en la reforma del camp de futbol, que durarà fins al març

El camp de futbol de Sant Vicenç de Castellet ja es troba plenament immers en les obres de reforma que l'han de transformar en un equipament amb gespa, modern i adaptat a les mides reglamentàries en un termini màxim d'uns set mesos. Ja en fa un que es va posar la primera pedra oficial en un acte festiu que va servi de comiat de les instal·lacions velles, però en realitat els treballs no han començat fins fa uns dies, passada la festa major.

A hores d'ara les obres ja són ben visibles. El que havia estat el terreny de joc és ocupat per la maquinària amb què els operaris han començat a remoure la terra després que ja han tret les porteries i altre mobiliari. També han començat a enretirar els murs exteriors i s'han posat tanques al recinte. La idea és que, a tot estirar, l'equipament ja reformat es pugui estrenar el proper mes de març, i mentre durin els treballs es preveuen algunes afectacions del trànsit i l'aparcament als sectors dels carrers Osona, Maria Matilde Almendros i Joan Cadevall.



Un equipament modern

Els treballs han de dotar el camp aquest municipi del Bages de les mides reglamentàries que fins ara no tenia. Serà de 90 x 45 metres i tindrà gespa artificial. A banda de la renovació de tot el terreny de joc, que es desplaçarà lleugerament per poder-lo adaptar a les noves mides, també es construiran dos edificis de serveis. L'un, de planta baixa, tindrà dos vestidors de futbol 11, quatre de futbol 7 i dos vestidors per als àrbitres. L'altre, que podrà funcionar de forma autònoma, disposarà de sala de reunions, d'un local per a l'entitat, d'un espai d'administració, i de sales d'infermeria i de fisioteràpia.

D'altra banda, les noves instal·lacions també disposaran d'una terrassa amb bar, i d'una graderia amb una capacitat per a unes 300 persones, mentre que a nivell del terreny de joc hi haurà un espai de magatzem, lavabos i els serveis propis de l'equipament.

Un cop estigui del tot reformat, el futur equipament continuarà mantenint l'accés actual pel car-rer Osona, mentre que el carrer Joan Cadevall s'eixamplarà aprofitant el lleuger desplaçament del terreny de joc que hi haurà amb les obres.

Pel que fa al futur nom que es posarà al camp, l'Ajuntament proposa que surti d'un procés de tria per part dels veïns.