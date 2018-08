Súria atorgarà enguany més de 23.000 euros de subvenció a entitats locals

La junta de govern local de Súria ha aprovat l'atorgament d'un total de 23.455 euros per destinar a les entitats locals a partir de les sol·licituds que elles mateixes han presentat per a la convocatòria d'aquest 2018. Aquest import suposa un increment de l'1,87 % respecte al que es va atorgar en l'exercici anterior també per al conjunt de les entitats.

Els ajuts són per subvencionar activitats d'utilitat o interès social, o per a la promoció d'un fi públic per part d'associacions, entitats i persones físiques. Els interessats tenien temps per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament fins al 31 de maig, i després de valorar-les, ara la junta de govern local les ha aprovat.

Aquest és el segon any consecutiu que el volum d'ajuts anual de subvencions a entitats municipals supera els 23.000 euros. L'increment ha estat més o menys progressiu al llarg dels darrers anys, amb una diferència de més de 10.000 euros respecte als ajuts del 2012. El salt principal es va donar l'any 2017, en què ja es van superar els 23.000 euros després que l'any anterior no es va arribar als 16.000.