A la Catalunya Central la meitat de la població arriba a final de mes amb dificultat

n La meitat de la població de les comarques de la Cataluny Central té dificultats per arribar a final de mes cobrint totes les despeses que se li generen. No és l'àrea de Catalunya on aquesta situació és més accentuada, però sí que està just per sobre de la mitjana de Catalunya. Això és el que indiquen les dades recollides per l'Idescat, que mostren que la demarcació catalana amb millor resposta és la de les Comarques Gironines, on el nombre de persones que diu que té problemes per acabar el mes amb els diners que ingressa no arriba al 40%.

El nivell de privació de les llars catalanes s'ha mesurat a partir d'alguns ítems que es consideren significatius sobre el nivell de vida de les persones. La Catalunya Central, en canvi, no es troba entre els quatre àmbits territorials on més de la meitat de la població declara tenir privacions: a les Terres de l'Ebre és el 66,4% de la població; a l'Alt Pirineu i l'Aran, el 63,4%; al Penedès, el 51,6%; i al Camp de Tarragona, el 51,5%.

Entre altres privacions, en l'enquesta també es pregunta si poden fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies, permetre's un telèfon (incloent-hi telèfon mòbil), un televisor, una rentadora o un cotxe, o poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada.

Ara bé, tot i que la meitat de la població de la Catalunya Central diu que té dificultats per arribar a final de mes, hi ha una altra dada d'aquest informe estadístic que, per contraposició, sobta. I és que en aquestes mateixes comarques és on hi ha més percentatge de població (només superada per l'àmbit metropolità) que afirma que es pot permetre marxar com a mínim una setmana de vacances a l'any.

Segons les dades, només una quarta part de la població de la demarcació diu que no s'ho pot permetre, mentre que, a l'altre extrem, a les Terres de l'Ebre són gairebé dos terços, i al Penedès i al Camp de Tarragona, més del 40%.

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Àmbit Metropolità (32.861,9 euros) i el Penedès (32.056,2 euros) són els àmbits territorials que han tingut els ingressos mitjans nets per llar més elevats l'any 2017 i són els únics que se situen per sobre de la mitjana catalana (31.410,8 euros).

En justa correlació, habitualment, qui més recursos privats té, de menys recursos públics disposa. El que posa de manifest aquesta estadística és que, al conjunt de Catalunya, el 60% de les llars reben algun tipus de prestació social.

Des d'una perspectiva territorial, només l'Àmbit Metropolità i les Comarques Gironines es troben per sota d'aquesta mitjana (58,6% i 54,0%, respectivament) i el municipi de Barcelona també està per sota (54,5%). Ponent i les Terres de l'Ebre estan al voltant de la mitjana catalana (61,1% i 61,4%, respectivament) i la resta d'àmbits, entre els quals les comarques de la Catalunya Central, on se situen per damunt del 65%.