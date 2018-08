Un espai fabril d'un segle i mig d'història dedicat al tèxtil i als productes sanitaris

L'antiga colònia Galobart és situada als afores de Navarcles, a tocar de la carretera que va cap a Calders (antigament la colònia pertanyia a aquest municipi), i que arrossega més de 150 anys d'història.

La primera fàbrica hi va obrir l'any 1866, i el tèxtil hi va ser l'activitat preeminent pràcticament sempre, fins que, arran de la crisi d'aquest sector dels anys 80, es va especialitzar en la producció de productes sanitaris sota el nom de Torval, que, després d'una important reducció de plantilla, va acabar tancant les portes l'any 2015.

150 anys d'història han deixat petjada en aquesta colònia tant al poble com al seu entorn, fins al punt que ara fa poc més d'un any es va organitzar una trobada que va reunir desenes de persones que hi van viure o treballar, i van poder visitar el complex abans que emprengués la seva nova etapa amb Sosa Ingredients.

Els anys 30, un dels seus moments àlgids, vivien a la colònia una cinquantena de famílies (més de 200 habitants), i hi havia una botiga de queviures, un forn de pa, barberia, cafè i servei d'escola.