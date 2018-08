Torra es reuneix a Sant Joan amb bagencs agredits pels feixistes

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest dijous a Sant Joan amb una dotzena de persones agredides pels grups ultraespanyolistes durant les darreres setmanes, entre elles bona part de les que ho van ser a la plaça Onze de Setembre de Manresa.



Qui també ha assistit a la trobada amb Torra ha estat Joan Sebarroja, que va ser agredit la nit abans de l'arribada dels presos a Lledoners, que ha compartit una foto a Twitter on afirma que «tenim el seu suport personal i com a representant del país».





Avui he pogut explicar al President @QuimTorraiPla la meva experiència com a agredit. Tenim el seu suport personal i com a representant del país.

Gràcies#seguim#RepublicaCatalana pic.twitter.com/BsQLXX59dt