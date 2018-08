Castellbell i el Vilar, a punt per una Festa Major en què la música serà protagonista

Castellbell i el Vilar ho té tot a punt per celebrar la Festa Major que tindrà lloc del 10 al 15 d´agost al municipi amb un programa d´actes pensats per a totes les edats. La Festa farà volar la imaginació de tots els veïns i veïnes que podran viatjar arreu del món. Les activitats començaran aquest cap de setmana amb una primera oferta adreçada al públic infantil. Fins dijous hi haurà acampada jove, el pregó infantil, els tallers de mini pizzes i de tacos mexicans, cinema a la fresca amb la projecció de Coco i el taller familiar de danses de Bollywood.



Pregó esbojarrat



El pregó donarà el tret de sortida al programa d´actes de la Festa Major divendres de la setmana vinent. L´alcaldessa de Barcelona està convidada a un acte on es rebrà un elefant del zoo de Barcelona i en què està la diversió, la gresca i l´originalitat estan assegurades. El primer es completarà amb el sopar a la fresca i la Nit Jove a la plaça del Poliesportiu amb les actuacions de la Quinta del Carajillo i DISCO DJ 260.



Orquestra Rosaleda i Lloll Beltran



La jornada de dissabte tindrà com a protagonista la música de l´Orquestra Rosaleda amb el concert de vespre i el ball de nit de Festa Major. Diumenge s´han preparat activitats per combatre la calor- al matí es muntarà un gran tobogan a la baixada del Poliesportiu i a la tarda es farà el correaigua. Al vespre es programarà l´espectacle El secret de la Lloll, un muntatge que combina el cant, el ball i la comèdia.



Gastronomia i música africana



Castellbell i el Vilar podrà viatjar fins a l´Àfrica per endinsar-se en la música gospel. L´Esclat Gospel Singers actuarà a la plaça del Canal del Burés per transportar el públic als orígens de la música gospel. Abans es farà un tast de plats nigerians a càrrec de l´entitat Ceps i Manduca. Al matí hi haurà inflables aquàtics, a la tarda es farà un torneig d´escacs i també s´ha programat l´espectacle d´animació infantil Bassal Rock.



Recta final de la Festa Major



Dimarts i dimecres es viuran les dues darreres jornades de la Festa Major. Dimarts el correfoc serà l´acte més especial i comptarà amb la participació de la colla de Diables de Monistrol de Montserrat. A continuació, es convida tothom a participar de la festa Generació EGB en què sonaran els hits dels anys 70, 80 i 90 a la plaça del Poliesportiu. I dimecres es plantejarà un escape room exterior que serà simultani als barris de la Bauma, el Burés i el Borràs adreçat a tot tipus de públics. El programa es tancarà amb les tradicionals havaneres amb el grup Ultramar.