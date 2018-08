Navàs prepara la festa major amb una aposta per grups de renom

L'Ajuntament de Navàs, en col·laboració amb la Comifest, ja té a punt el programa d'actes de la festa major, que se celebrarà del 22 al 28 d'agost, i que fa una clara aposta pels grups musicals de primer nivell, com també pels espectacles, especialment infantils, amb què vol omplir espais buits que quedaven.

La música serà la gran protagonista de la festa, que vol esdevennir un referent entre les festes majors de la Catalunya Central, per exemple, amb la presència dels romans Banda Bassoti, pioners de l'ska punk a Europa, i que a Navàs faran l'únic concert de l'estiu de Catalunya. Serà el dilluns 28 d'agost, juntament amb CRIM, també un dels grups capdavanters en pop-rock. De tota manera, ja hi haurà concerts des de divendres, amb Dr. Calypso, Seguirem!, i els PD3 de Pego. L'endemà serà el torn d'un dels grups de més èxit al País Basc, com són Esne Beltza, juntament amb els Albercocks i la FDJ Partisana. Finalment, diumenge actuaran Sixtus i DJ Arzzett, resident de Coco Village.



Acordions i balls amb orquestra

A més dels concerts, també hi haurà la XXIX Trobada d'acordionistes, divendres 24, a la plaça de l'Església; balls amb Delay's l'endemà, i amb la Girasol, diumenge; dilluns hi haurà el concert vermut amb el grup Filferro i ball amb Xarop de Nit, i dimarts, ball a càrrec de Pep i M. José Trio.

Quant als espectacles infantils, se'n preveuen dos de nous: Batibull de Festa Major i El llop ferotge, a banda de les ja clàssiques festa aquàtica i el ball d'escuma de colors, i les últimes novetats en videojocs al Navàs Game Summer. També es preveu un espectacle del Mag Lari diumenge a les 7.

La Festa Major de Navàs també inclourà les activitats més tradicionals, com la bouada de la Colla Gegantera, la proclamació de les pubilles i hereus 2018, el cinema a la fresca de Fotofilm, la masterclass de zumba, i la representació del Grup Escènic Navàs, enguany amb Políticament incorrecte.