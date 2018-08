Avui, descoberta dels ratpenats a Moià amb xerrada i ruta

? La «Nit dels ratpenats a Moià» se celebrarà avui a l'entorn del poble i a les coves del Toll. El programa de l'activitat inclou una conferència sobre la biologia i la conservació d'aquests mamífers. Seguidament, es farà una visita per conèixer els hàbitats de l'interior de la cova i de l'entorn exterior del parc prehistòric. Per últim, es farà una sessió d'albirament a l'entorn de Moià per escoltar els sons dels ratpenats.