Un fong amenaça una àrea de pins de 580 hectàrees entre Sant Feliu i Oristà

Un dels trams de l´àrea de 580 hectàrees de pins afectada per l´aparició d´un fong, a causa de dues pedregades arxiu particular/ ramon riera

El color verd d'una àrea de pins de 580 hectàrees, entre Sant Feliu de Sasserra i Oristà, s'ha començat a apagar, fins al punt que algunes fulles s'han tenyit de color de terra. Els veïns de la zona han alertat d'aquests símptomes a l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès. Aquesta agrupació i la Diputació de Barcelona han obert una investigació per identificar les causes i determinar si els pins s'hauran de talar. Segons les cerques que s'han fet fins ara, dues pedregades de principi d'estiu són les causants de la debilitació dels arbres i la conseqüent aparició d'un fong, encara per determinar.

«A mitjan de juliol, els veïns de l'entorn i els propietaris forestals van començar a percebre que els pins s'assecaven i que el seu to esdevenia marronós», explica l'alcalde d'Oristà, Marc Sucarrats. La Torre d'Oristà, que es troba dins del terme municipal d'Oristà, és la zona més afectada, «ja que el 95% dels pins afectats es concentren en aquest municipi; en canvi, a Sant Feliu l'afectació és més baixa», sosté un dels tècnics de la Diputació, Ramon Riera. La zona de pins afectada es troba a cavall entre la comarca del Bages (Sant Feliu) i la d'Osona (Oristà).

Riera, juntament amb el tècnic de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, Jordi Solà, s'encarregaran de comunicar als propietaris la situació dels pins, en una xerrada informativa a l'ajuntament d'Oristà, dijous vinent. «Fer aquesta sessió ens permetrà fer el recompte del nombre total de propietaris afectats», remarca Riera. Ressalta que durant la xerrada s'explicaran les causes de l'afectació dels pins «però no podrem determinar si, en un futur, s'hauran de talar els arbres, perquè això depèn del tipus de fong que s'hi hagi instal·lat». El tècnic assegura que, a principi de setembre, tindran una resposta.

L'equip que investiga la situació dels pins fa solament dues setmanes que hi treballa. Segons Ramon Riera, «els experts assenyalen que les dues pedregades que hi va haver a principi d'estiu a la zona van causar ferides als troncs i van propiciar l'entrada d'un fong, que encara s'ha d'analitzar al laboratori». Les dues tempestes es van produir el 16 de juliol i el 28 de juny. «Aquesta última va ser la més forta i la que va causar més danys», destaca Riera.

«Quan es detecti el tipus de fong que afecta a gairebé 600 hectàrees de pins de la zona podrem concretar el futur d'aquests arbres», afirma Ramon Riera. Explica que si es tracta d'un fong benevolent, que amb un sol tractament pot desaparèixer, «es podran recuperar la totalitat dels pins o la majoria d'ells». En canvi, si és un fong que afecta les parts vitals dels arbres, és a dir, la circulació de saba, «aleshores sí que s'hauran de talar els pins afectats ràpidament per evitar que el fong es propagi», remarca. En aquest cas, el tècnic de la Diputació sosté que s'haurien de tallar abans de la primavera vinent, «per evitar que les espores del fong s'escampin a la resta de la vegetació», destaca.

L'alcalde d'Oristà considera necessari que la concreció del tipus de fong s'anunciï ràpidament, «ja que s'han de valorar els costos del possible tractament o bé de l'extracció dels pins». Comenta que, en el cas de no poder recuperar el benestar dels arbres, «aquests s'haurien de talar com més aviat millor per poder aprofitar la fusta que en quedi». L'alcalde afirma que aquesta seria una forma d'aconseguir que les despeses de l'extracció tinguessin un cost zero per als propietaris, «ja que s'intentaria igualar els beneficis de la fusta als costos dels treballs», destaca. Tot i així, Ramon Riera assenyala que l'operació els sortiria gratuïta, sempre i quan «els treballs es puguin fer de forma mecànica». Riera explica que, en el supòsit que els costos d'extracció s'encarissin, els propietaris s'haurien d'encarregar de les despeses o bé «la Diputació podria destinar-hi diners, a través d'un programa destinat a la prevenció d'incendis».

El tècnic de la Diputació afirma que si la mortalitat dels arbres s'escampa per la zona afectada, «augmentarà el risc d'incendi, ja que la zona es convertirà en un indret sec, fàcil d'encendre's», remarca.

«Encara no sabem el camí que haurem de seguir per resoldre aquesta situació, però tenim l'esperança de poder salvar els pins, perquè seria una gran pèrdua per als propietaris i els veïns del poble», lamenta l'alcalde d'Oristà, que també és un dels afectats, ja que la seva família posseeix els terrenys d'una part d'aquesta àrea de pins. De moment, però, els habitants de Sant Feliu i d'Oristà hauran d'esperar fins a final d'estiu per saber el destí dels arbres.