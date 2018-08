L'atenció socioeducativa no fa vacances

Els mesos d'estiu els infants i joves amb risc d'exclusió social deixen d'anar a l'escola, amb la qual cosa es queden sense la beca menjador i els recursos de lleure. El Consell Comarcal del Bages aposta, des de fa quatre anys, perquè els centres oberts, que durant el curs ofereixen activitats fora de l'horari escolar, ampliïn el seu servei per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants de famílies amb problemes socioeconòmics. Enguany, es consolida l'aposta i prop d'un centenar de nens i nenes tenen garantit el lleure i dos àpats diaris.



Actualment a la comarca del Bages (sense comptar els de Manresa) hi ha centres oberts a Avinyó, Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Súria, a més de Moià, ara al Moianès. Es tracta de serveis d'atenció a la infància i a l'adolescència i les seves famílies, que realitzen una tasca socioeducativa durant el temps lliure dels infants i adolescents considerats en situació de risc d'exclusió social. Inicialment, funcionaven durant el curs escolar a les tardes, però el 2014, davant els efectes de la crisi, es va decidir estendre'ls també a l'estiu, amb horari de matins.

Drets garantits tot l'any



El conseller de l'Àrea d'Acció Social del Bages, Albert Marañón, considera que «el dret al lleure i a l'educació l'hem de garantir els 365 dies de l'any, i si realment volíem contribuir de manera positiva en el procés de socialització i de creixement dels nens i nenes que fan ús del casal, no tenia cap mena de lògica que en el moment que les escoles acaben el curs també tanquéssim el centre obert». A banda de continuar la tasca socioeducativa i de lleure també es garanteix «un altre dret fonamental com és el de l'alimentació», i s'ofereix a aquests infants dos àpats diaris: l'esmorzar i el dinar.



Si bé durant el curs, l'activitat se centra més en l'adquisició d'hàbits i en el reforç de l'activitat acadèmica, sense descuidar les activitats de lleure, a l'estiu els centres oberts fan una proposta més lúdica, sempre des d'un vessant socioeducatiu.

Un servei que es consolida



Quan el Consell va posar en marxa la iniciativa d'obrir als estius, ara fa quatre anys, s'hi van sumar els centres oberts de Callús i Moià amb una quarantena d'infants. L'any següent s'hi van afegir els d'Avinyó i Sant Joan, i el 2016 s'hi va incorporar el de Súria, que s'havia posat en marxa aquell mateix any. Aquest estiu, seran més d'un centenar de nens i nenes que aprofitaran aquest servei entre els cinc centres, quatre dels quals gestionats pel Consell Comarcal del Bages i un pel del Moianès.



Callús i Avinyó han disposat del servei de centre obert el mes de juliol, mentre que Sant Joan de Vilatorrada i Súria també l'ofereixen aquest mes d'agost. En el cas del de Moià, el mes de juliol ha obert les tardes de dilluns i divendres i els dimecres al matí, tot i que no ha ofert àpats en aquest període. Sí que en proporciona aquest mes d'agost, i obre tots els dies feiners de 9 del matí a 3 de la tarda.

Compromís del Consell Comarcal



Els centres oberts estan cofinançats pel Consell Comarcal del Bages i del Moianès, a través del departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, en col·laboració amb els ajuntaments. Els recursos del projecte es dediquen a la contractació de professionals de l'educació social i al cost de dos àpats diaris, que presta una empresa de càtering.



Un dels municipis que des de fa tres anys manté actiu el centre obert durant el mes de juliol és Avinyó, i ho fa amb una singularitat i és que el municipi ha integrat la trentena d'usuaris, que durant el curs van a l'aula socioeducativa una tarda a la setmana, a un dels casals d'estiu que ja es fan al poble. «Apostem perquè els infants puguin participar del teixit social i comunitari del municipi i els infants del centre obert s'incorporen a la dinàmica d'un dels casals d'estiu que es fan pel tema de la integració», apunta l'educadora social dels Serveis Socials d'Avi-nyó i Artés, Gemma Bigas. En aquest sentit, els usuaris del centre participen al casal d'estiu que es fa a l'escola com qualsevol altre participant, i amb l'afegit que també se'ls ofereix dos àpats diaris.



L'aula socioeducativa d'Avinyó, que està reconeguda com a centre obert des del 2009, aposta per continuar l'activitat a l'estiu des del 2015. «Tot i que és costós creiem que és una aposta important per garantir el lleure a aquests infants durant l'estiu ja que potser no poden anar de vacances o gaudir d'altres ofertes lúdiques», explica el regidor de Salut i Acció Social, Adjutori Altarriba.



Les famílies dels infants dels centres oberts reben positivament l'ampliació del servei durant el període estival i la gran majoria fa ús del servei. Segons Bigas, «les famílies ho valoren molt positivament i els nens estan contents de quedar-se al menajdor i poder compartir activitats amb la resta de companys».