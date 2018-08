«L'experiència és molt enriquidora i formadora per als infants i monitors»

L'empresa de lleure gestiona el casal d'estiu que s'organitza a l'escola Barnola d'Avinyó, on assisteixen els infants del centre obert del municipi

Tirotella és una empresa de serveis educatius que fa activitats extraescolars i de lleure en diferents escoles i és l'encarregada del casal d'estiu que es fa a l'escola Barnola d'Avinyó. Des de l'any passat, els nens i nenes del centre obert del poble s'integren a les activitats que fa el casal amb la resta d'infants que hi participen. Es tracta d'una aposta integradora i que els mateixos monitors consideren que és molt enriquidora.

Com és l'experiència de monitoratge amb els nens i nenes dels centres oberts?



Jo penso que és molt gratificant perquè són uns nanos que tenen unes motxilles molt carregades a l'esquena, tenen un bagatge que molts de nosaltres ni se'ns hauria acudit. Venir al casal és una oportunitat per a ells, perquè a casa potser els seus pares no poden estar per ells ni donar-los el que necessiten i aleshores aquí durant unes setmanes poden interactuar entre iguals, entre nens de diferents cultures i de diferents estatus socials, i viure unes setmanes com qualsevol infant amb un altre nivell de vida, cosa que ells moltes vegades no poden aconseguir.



Per tant, el fet d'integrar el centre obert a un casal d'estiu ja existent amb altres nens i nenes que no són usuaris del servei és una aposta positiva.



Sí, perquè moltes vegades el que passa als centres oberts és que s'acaben convertint una mica en guetos. Tots els infants amb aquestes característiques socials acaben allà i no surten d'una realitat que els marca moltíssim, i el fet que aquí puguin interactuar amb altra gent, molt diferent, els fa obrir-se i veure coses noves.



Treballar els valors té un pes important en les activitats que s'organitzen al casal.



En el moment que treballes amb aquests nanos, amb unes necessitats especials, inconscientment treballes els valors perquè tractes aspectes com ara els límits, les normes, el respecte, la cooperació i, vulguis o no, s'han de treballar, perquè si no els toques pots fer un joc i et pot sortir tot al revés. Inconscientment vas picant pedra, a poc a poc, perquè aconsegueixin que es respectin, que s'ho passin bé i que treballin en equip.



La resposta dels infants és bona?



Sí. I s'impregnen molt de totes les experiències que han tingut, bones o dolentes; de tot se n'aprèn. Diuen que quan caus el més important és aixecar-te i aprendre d'on has caigut i per què has caigut. I és el que estem fent, ells aprenen d'una manera i els altres n'aprenen d'una altra, entre tots, entre totes les cultures i opinions. L'experiència és molt enriquidora i formadora per a tots, per als nens i per als monitors.



A banda del lleure, també es garanteixen als infants del centre obert dos àpats al dia. El fet de tenir una bona alimentació és bàsic per al desenvolupament dels infants.



És clar, a casa no sabem de quina realitat venen, no sabem d'on parteixen, però sí que sabem que almenys durant aquest mes han pogut esmorzar i dinar d'una manera sana i equilibrada i és un mínim control que s'ha pogut fer. Després es traspassarà la informació amb qui s'hagi de traspassar dels serveis socials o de l'aula socioeducativa i podran fer una valoració de tot l'any, perquè a vegades es fa l'avaluació durant el curs i a l'estiu queda penjada perquè no hi ha escola i els centres tanquen. És una manera de donar una continuïtat a tot aquest seguiment.



És una manera de garantir l'atenció també per vacances...



Sí. Perquè quan estem treballant amb infants i joves en un sector educatiu sí que pots fer un treball molt gran, però en el moment que es trenca i tornen amb les famílies, com que no saps què s'hi cou, moltes vegades el que has estat treballant en un o dos mesos marxa i es desfà tot. És com si tot el treball que has fet anteriorment ja no hi fos, i això no ajuda que hi hagi una continuïtat.



És necessària una formació específica per tractar infants amb unes necessitats especials?



És molt important formar-se perquè si ets monitor i només has estat a quatre casals i a quatre sortides, arribes aquí i se't desborda. En el moment que tu intentes formar-te ja vas descobrint altres maneres d'actuar, noves metodologies i una situació que se't desborda en un principi ara la pots arribar a controlar i a redirigir.