Músics per la Llibertat d'Artés protagonitzen una cantada de cinc tones

Foto de grup de la cantada de Músics per la Llibertat d´Artés que es va fer damunt de la bàscula del Sindicat ramon creus

El col·lectiu de Músics per la Llibertat d'Artés, que des de fa deu mesos ha portat a terme cada dia i sense interrupció la interpretació d' El cant dels ocells per reivindicar la llibertat dels presos independentistes, ha protagonitzat aquesta setmana una cantada amb una singularitat. La interpretació es va fer damunt de la bàscula del Sindicat, amb la participació d'un total de 81 persones, de manera que es va poder concretar el pes de la cantada. Van ser un total de 5.380 quilos d'interpretació reivindicativa.

Aquesta era la cantada número 270 del col·lectiu artesenc, que no ha fallat ni un dia. Més de mig centenar de persones fan possible diàriament aquesta iniciativa, i fixen un calendari amb els espais que seran escenari en cadascuna de les jornades.

Tot va començar el dia 5 de novembre quan un músic del poble, completament sol, es va posar a tocar la trompeta a la plaça que hi ha davant de casa seva. Aquesta proposta va córrer com la pólvora i ara ja són habitualment més de mig centenar, entre músics i cantants.