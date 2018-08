Sallent obrirà un espai a la Casa Torres Amat vinculat a la geologia i el tèxtil

Sallent donarà un ús complet a la Casa Museu Torres Amat amb l'adequació d'una part encara pendent de rehabilitar i que dedicarà a divulgar l'evolució industrial del poble lligada a la seva pròpia geologia. El projecte, del qual ja s'ha fet l'aprovació inicial en espera de poder començar les obres a final d'any, s'integrarà en el Geoparc de la Catalunya Central.

Es tracta d'habilitar un espai visitable que expliqui la importància del tèxtil al poble a partir de l'orografia del seu entorn, on abunden els salts d'aigua que històricament s'han aprofitat per fer funcionar les fàbriques que s'hi han instal·lat. A més, s'ha considerat la idoneïtat que la Casa Tor-res Amat aculli aquest centre d'interpretació tenint en compte que l'indret on es troba és un dels màxims exponents de la història fabril del municipi: va començar sent un molí de farina a l'edat mitjana, i després s'hi van construir fàbriques, primer de tints i després vinculades al tèxtil, amb casa senyorial inclosa. Entre altres coses va ser l'indret on hi va haver el primer teler mecànic de tota la península Ibèrica.

El projecte, elaborat per un equip de redactors de 3AT Arquitectura SCP, preveu la rehabilitació del soterrani, on antigament hi havia hagut la turbina d'aigua, i que serà un dels punts neuràlgics per explicar el funcionament de les turbines i els telers, amb l'exposició de la turbina originària, que, si bé no funcionarà, servirà de mostra. També es rehabilitarà la planta d'accés, on hi haurà panells explicatius sobre la història del tèxtil i de la casa i la vida que s'hi feia. Per exemple, s'explicarà com es va anar expandint aquest espai fins que es va instal·lar una família a la planta noble. A banda de l'exposició gràfica, es preveu incorporar alguna projecció, i tot plegat podria ser ampliable amb noves propostes de cara al futur. Quan tot això estigui rehabilitat, s'haurà donat un ús complet a la casa, que serà tota visitable tret de la sotacoberta i d'un pati interior.

Un projecte comarcal

L'Ajuntament de Sallent és ara qui s'encarrega dels passos inicials en la tramitació del projecte, però, com que va vinculat al Geoparc de la Catalunya Central, tindrà un abast supramunicipal, i serà el Consell Comarcal del Bages qui en licitarà les obres.

De moment, l'Ajuntament ha fet l'aprovació inicial i s'han demanat els informes pertinents a l'ACA (l'edifici és a tocar del riu), al departament d'Agricultura, i a altres estaments dels quals també es requereix un informe favorable. Quan se'n disposi, s'haurà de fer l'aprovació definitiva, i el Consell Comarcal ja podrà licitar l'obra; un tràmit previst de cara al tercer trimestre de l'any, amb la idea que les obres també puguin començar aquest mateix 2018 i duraran un màxim de 21 mesos, de manera que el nou centre d'interpretació podria ser una realitat la tardor del 2020.

El conjunt de les obres puja a gairebé 570.000 euros, dels quals es disposa d'un ajut de 209.241 euros dels fons europeus Feder. L'Ajuntament de Sallent n'hi aportarà el 62 %, i el Consell Comarcal del Bages hi contribuirà amb 5.322 euros.