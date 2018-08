El Bages recicla més de 100.000 quilos de roba en el primer semestre de l'any

El Bages ha reciclat durant el primer semestre de l'any 100.569 quilos de roba, que podrà ser reaprofitada a través del treball que realitza l'organització Humana Fundación Pueblo para Pueblo. El total de tèxtil recollit a la comarca entre gener i juny d'enguany suposa un augment del 8,58% respecte al mateix període de l'any anterior (llavors va ser 92.625 quilos).

Aquest registre equival a unes 208.000 peces de roba, a les quals Humana dóna una nova vida i són introduïdes de nou al mercat mitjançant la reutilització o el reciclatge.

Les peces procedeixen dels contenidors on s'hi diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s'utilitzen i als quals Humana dóna una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i l'organització té punts en una quinzena de municipis de la comarca. Entre els que han registrat més aportacions hi ha Santpedor (20 tones), Sant Joan de Vilatorrada (17), Manresa (13), Sant Vicenç de Castellet (10) i Navarcles (8).

A Catalunya, l'entitat sense ànim de lucre ha recuperat 2.375 tones de tèxtil usat durant el primer semestre del 2018. Aquest registre equival a 4,9 milions de peces de roba recuperades.