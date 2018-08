El cel net del nord del Berguedà i el Solsonès atrau cada cop més aficionats a l'astronomia

Qui contempla el cel a la nit des del mirador de Gresolet de Saldes se sent molt petit davant l'espectacle que ofereixen els milers d'estrelles al firmament. L'univers és immens. Aquestes sensacions són més fàcils de percebre en punts de l'alt Berguedà i el nord del Solsonès, on hi ha un dels firmaments més foscos del país gràcies a la baixa contaminació lumínica de la zona, amb pobles molt petits i disseminats que emeten poca llum artificial. En el mapa dels aficionats a l'astronomia apareixen aquests racons, i cada cop hi ha més amants dels astres que s'hi desplacen per fer observacions, sense oblidar altres punts del Bages o l'Anoia, com Castelltallat o Pujalt, on hi ha petits observatoris.



«Ens hi hem trobat aficionats de Terrassa i Sant Cugat, ciutats on tenen importants associacions d'astronomia, perquè tota la zona metropolitana està greument afectada per la contaminació lumínica», explica la presidenta de l'Agrupació Astronòmica de Manresa, Núria Camps. AstroAmics és una altra entitat, que va néixer a Balsareny, amb molta activitat a les xarxes socials i que aglutina persones de tot el país. De fet, el 46% dels seus membres són de l'àrea de Barcelona. «Aficionats d'altres punts de Catalunya s'apunten a les nostres activitats perquè saben que als llocs on anem, majoritàriament al Berguedà i al Solsonès, podran fer bones observacions. Les persones que provenen de Barcelona poden anar als Rasos de Peguera i tornar a casa el mateix dia. A altres punts més allunyats hi han de destinar el cap de setmana i buscar allotjament», explica Jordi Medina, coordinador d'AstroAmics.



Fa deu dies, associacions astronòmiques de la regió central van organitzar sortides amb èxit de participació per veure l'eclipsi lunar. L'Agrupació Astronòmica de Manresa va congregar 250 persones al turó manresà de Puigterrà i AstroAmics va organitzar una observació a Castelladral amb l'assistència de 50 persones. Les entitats d'astronomia perceben l'interès creixent –tot i reconèixer que encara és una afició minoritària– per l'assistència en les activitats que organitzen. I és que AstroAmics va aconseguir portar 40 persones a Sant Llorenç de Morunys i Port del Comte en la trobada organitzada a mitjan juliol. El mateix cap de setmana que l'entitat astronòmica de la Seu d'Urgell havia programat una altra trobada. Cada cop més aficionats a l'astronomia es desplacen a llocs com els Rasos de Peguera, el Port del Comte o el municipi de Saldes per plantar el telescopi i veure què són en realitat els punts lluminosos del cel o fer fotografies dels astres.



Tot i que el boca-orella és el que millor funciona entre els membres de les entitats astronòmiques a l'hora de saber quins són els punts de referència per mirar estrelles, Saldes es va fer un lloc l'abril de l'any passat, quan es va convertir en el primer municipi de rebre el segell d'Espai amb Cel Nocturn de Qualitat de la Generalitat. L'Ajuntament fins i tot té previst tenir enllestit l'any que ve un observatori a l'antiga casa forestal per als aficionats que hi vulguin fer observacions. El cel de Saldes és 30 vegades més fosc que el de Barcelona. S'hi poden veure moltíssimes estrelles que en indrets com Barcelona –o ciutats mitjanes i petites– és impossible de veure a simple vista. L'alcalde del municipi, Moisès Masanas, assegura que «hi ha habitants de segona residència que tenen telescopi».



L'afició a l'astronomia, malgrat ser minoritària, està creixent. «Es poden comprar telescopis barats, a diferència d'anys enrere. A part, hi ha molta gent que li agrada fer fotografies d'astres, i avui dia es pot aconseguir un equip que dona bons resultats a un preu assequible», explica la presidenta de l'Agrupació Astronòmica de Manresa. El creixement experimentat per AstroAmics, que va néixer fa vuit anys, és una mostra de com la curiositat per observar i entendre l'univers –com a hobby– està a l'alça. «Quan vam començar érem sis persones i ara som 236 membres», afirma el coordinador d'AstroAmics.



L'impulsor de l'observatori astronòmic de Castelltallat ha volgut convertir l'observació dels astres en un negoci aprofitant el cel privilegiat de molts punts de la Catalunya Central. El director, Toni Guntín, explica que ha aconseguit incrementar el nombre de visitants utilitzant tots els recurssos turístics. «Ho vaig notar, sobretot, amb la promoció d'Atrápalo [el conegut portal d'oci i informació turística], on els usuaris posen bona nota a l'observatori i destaquen l'atenció als clients», explica.



Al municipi anoienc de Pujalt hi ha un altre observatori astronòmic. La regió central s'ha sumat a altres zones del país amb un cel net de contaminació lumínica que intenten promoure turisme astronòmic, com el parc del Montsec, que va obrir les portes als visitants fa dos anys. L'astronomia ha esdevingut una activitat d'oci a l'alça.