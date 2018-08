L'observatori de Castelltallat rep 3.000 visitants cada any

Observar les estrelles ha esdevingut una de les principals activitats d'oci a Castelltallat. En un municipi de nuclis disseminats, la tranquil·litat és l'actiu més destacat i el ganxo que tenen els propietaris de les cases rurals per promocionar la zona. L'observatori que hi ha al municipi es nodreix, en part, dels visitants que hi acudeixen per fer una activitat nocturna. Al llarg de l'any, l'observatori té una mitjana de 3.000 visitants, i des de l'any 2007 fins al 2017 l'augment ha estat, aproximadament, del 30%. «Tinc molta relació amb una associació turística perquè durant anys des de les cases rurals han recomanat als seus clients que visitessin l'observatori. Ara, en moltes ocasions els visitants s'assabenten que s'ofereix aquesta activitat a Castelltallat i des d'aquí derivem turistes a les cases rurals. Van a l'observatori com si anessin a veure una pel·lícula al cine», explica el director de l'equipament, Toni Guntín.