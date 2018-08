La riera de Rellinars de Castellbell s'omple de banyistes tot i haver-ne tancat l'accés als cotxes

Accedir amb cotxer a la pista forestal que porta al paratge de les Tres Basses, freqüentat per desenes de banyistes els caps de setmana, ja no és possible. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar hi ha instal·lat una cadena que impossibilita als banyistes estacionar-hi. Tot i la mesura que ha pres el consistori per combatre la degradació de l'entorn, els banyistes no hi han deixat d'anar i aparquen el cotxe on poden, bàsicament al marge de la carretera de Rellinars. Diumenge a la tarda, hi havia prop de quaranta vehicles estacionats en diferents fileres a les proximitats del punt principal d'accés.

A la riera, desenes de banyistes es feien passar la calor capbussant-se a les aigües de les Tres Basses. Totes les persones consultades afirmaven que, malgrat les dificultats per estacionar-hi el cotxe, veien bé que el consistori prengués mesures per conservar l'entorn natural. "Feia sis anys que no ens hi banyàvem. Hem vingut amb familiars i amics que ens han visitat uns dies, durant les vacances, perquè és un indret molt bonic amb un entorn natural molt potent".

Hi ha gent, però tampoc està tan ple com anys endarrere», explicava Petra Segovia, d'Abrera, que hi va anar amb parents de Martorell i Sant Andreu de la Barca. «És el primer cop que visito la zona, però entenc que la vulguin protegir-la perquè la natura és, precisament, el principal actiu d'aquest lloc», afirmava per la seva banda, Raul Prada, de Bilbao i que està de vacances al país.

A prop, hi havia Maria Domingo, de Terrassa. «Hi venim molt sovint amb amics perquè és un indret on s'hi està molt bé. No poder aparcar a prop és un inconvenient, però entenc la decisió de tallar-ne l'accés», explicava.

Diumenge a la tarda tres agents forestals feien vigilància pels entorns de la riera. Tot i que la tasca se centrava en evitar incendis, també observaven si l'actitud dels banyistes suposaven un risc per a la conservació de l'entorn.

L'únic punt on s'hi havia acumulat brutícia -bàsicament restes de menjar i bosses de plàstic- va ser just a l'inici de la pista forestal que dona accés a la riera. De fet, tot i que no és fàcil arribar-hi, no parava de passar-hi gent al llarg de la tarda. Quan es preguntava a banyistes que acabaven d'aparcar el cotxe si havien vist algun espai per poder estacionar al llarg de la carretera, la resposta era: «has de deixar el cotxe on puguis».