Un agent cívic tornarà a fer campanya a Sant Vicenç per a la recollida selectiva

A partir del setembre, l'agent cívic de Sant Vicenç de Castellet tornarà a sortir al carrer en una nova campanya de conscienciació ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva de residus, adreçada tant als mateixos veïns com als comerciants.

Ja fa dos anys que l'agent cívic de Sant Vicenç es responsabilitza d'aquesta tasca, que ha propiciat un increment de la recollida de matèria orgànica al municipi, i ara es pretén mantenir-la fins a final d'any. D'aquesta manera, l'Ajuntament pretén transmetre el missatge que com més recollida selectiva es faci, més retorn del cànon s'obtindrà i, en canvi, com menys es recicli i més residus s'aportin a l'abocador sense classificar, més diners hi haurà d'aportar l'Ajuntament.

L'agent cívic es desplaçarà casa per casa. L'any passat amb aquesta figura al carrer es van repartir prop de 500 cubells per tot el poble per reciclar la fracció orgànica. L'agent cívic forma part dels plans d'ocupació de la Diputació.