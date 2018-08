El col·lector registra diversos vessaments de salmorra en el ramal del Cardener

El col.lector de salmorres ha registrat fins a sis episodis de salinització del seu entorn durant dues setmanes en un tram del ramal del Cardener, motivats per trencaments o sobreeiximents de la instal.lació. Ho ha denunciat la plataforma ecologista Montsalat, i ahir ho va confirmar l'Agència Catalana de l'Aigua, propietària de la canonada, però que en té concendida l'explotació a l'empresa Sorigué, que és qui vetlla pel seu funcionament.

Segons fonts de l'ACA, el primer episodi es va produir el 16 de juliol al terme municipal de Súria, posteriorment n'hi va haver tres de consecutius en diferents dies a Sant Mateu de Bages, i posteriorment a Sant Salvador de Torruella i Valls de Torruella (també en terme de Sant Mateu). Les mateixes fonts han explicat que els episodis de contaminació s'han produït tant per trencaments de la canonada com per surgències «a causa de l'obsolescència de la canonada», i que en el darrer dels episodis, «malgrat l'empresa explotadora va sanejar més de 100 ventoses en una nit, es va tornar a trencar de nou».

També han posat en relleu que tècnics de Sorigué han estat intentant netejar un tram de 20 quilòmetres del col·lector (canonada, arquetes i ventoses) ja que creuen que hi ha molts residus sòlids i que per aquest motiu, quan el tornen a posar en servei després d'un trencament, es torna a trencar o es produeixen sobreeiximents a través de pous de registre que fan que la salmorra surti a l'exterior.

La solució definitiva a aquests episodis ha de ser la construcció del nou col.lector que ha de substituir aquesta infraestructura obsoleta, que enguany compleix 30 anys de vida i que per la seva funció (el transport de les aigües salobres, en el cas del Bages derivades de les mines) pateix un gran desgast.

Tal i com ja va informar Regió7, a mitjan juliol, l'ACA va iniciar els tràmits per començar les obres del nou col·lectors. Les màquines començaran, però, lluny de la zona que ara s'ha vist més afectada. Ho faran per un tram de 30 quilòmetres que hi ha entre Castellgalí i Abrera. El col·lector té forma d'Y, un tram comú que es divideix en dues branques per agafar les aigües salinitzades fins a Cardona, i una altra entre Castellgalí i Balsareny. Els problemes de col·lapse i vessaments que ha generat en els darrers anys una infraestructura absoleta fa imprescindible afrontar la inversió per renovar la canonada, redimensionar-la en funció dels abocaments actuals i futurs previstos i fer-la amb nous materials que garanteixin l'estanqueïtat i la durabilitat pel pas dels anys.