Castellbell prepara la festa major amb humor, música i sorpreses

Castellbell i el Vilar ja respira festa major. Oficialment no comença fins divendres, però des d'avui mateix presenta un programa ininterromput d'activitats que s'acabarà el 15 d'agost. Tot això després que el cap de setmana ja es va fer un primer tast amb l'acampada jove i infantil, amb una trentena de participants que enguany van poder conèixer el barri de la Bauma (l'any passat es va fer al Burés).

Per a avui i demà hi ha preparats diversos tallers i una sessió de cinema a la fresca, i per a divendres a les 8 del vespre hi ha previst un pregó esbojarrat i amb sorpreses. El programa explica que Castellbell ha estat el destí seleccionat per acollir un dels elefants del zoo de Barcelona, i per això anuncia la intenció de donar-li la benvinguda amb l'alcaldessa Ada Colau.

Fet el pregó, la festa major entrarà en el gros de les activitats, en què la música serà una de les grans protagonistes: el mateix divendres amb la Nit Jove; dissabte amb el concert i ball de l'orquestra Rosaleda; amb l'espectacle musical de l'Esclat Gospel Singers de dilluns; o amb la música remember de dimarts i les havaneres de dimecres.

També hi haurà humor, amb Lloll Bertran, esport, correaigua i correfoc, i fins i tot un room escape pels carrers de la vila l'últim dia de festa, entre altres activitats pensades per poder satisfer tots els públics i gustos.