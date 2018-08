Castellnou reivindica la figura de Ramon Vila, 'Caracremada', en els 55 anys de la seva mort

Ramon Vila Capdevila (Peguera, 1908), més conegut com el maqui Caracremada, va tornar a ser ahir protagonista a Castellnou de Bages, coincidint amb el 55 aniversari de la seva mort. Hi va ser afusellat el 7 d'agost del 1963 en una emboscada de la Guàrdia Civil cinc dies després que hagués fet volar amb explosius tres torres elèctriques a Rajadell, com a activista que era del moviment de guerrilles que lluitava contra el règim franquista. Fa tres anys que la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris (Ugel) li fa un homenatge coincidint amb aquest aniversari, i en el d'ahir s'hi va afegir l'Ajuntament de Castellnou, població que el va veure morir i on és enterrat.

«La figura de Ramon Vila ha estat menystinguda i embrutada amb la idea que va ser un terrorista i un bandoler, quan en realitat va ser un resistent», apuntava l'alcalde, Domènec Òrrit. Descrivia Caracremada com «una persona fora del seu temps i que va estar per sobre dels moviments polítics» en la seva lluita contra el règim. Per això, «seguirem potenciant el seu coneixement».

Castellnou vol reivindicar la figura de Ramon Vila, posar-la en valor i donar-la a conèixer, explicava l'alcalde, i d'aquí ve la col·laboració de l'Ajuntament en l'homenatge de l'Ugel. «Volem consolidar-lo», però per ara amb propostes senzilles, «com a ell li hauria agradat», apuntava el secretari general de l'entitat, Albert Luque.

Va començar amb una visita al museu del maquis i una ofrena floral a la tomba de Ramon Vila, al cementiri de Castellnou. Allà, Albert Luque va llegir una carta que Joan Busquets, un maqui barceloní de 90 anys ara retirat a Normandia, va escriure expressament recordant Ramon Vila, a qui havia conegut. També va llegir un escrit atribuït al mateix Vila en què parla de com volia que fos el seu enterrament.

L'homenatge va continuar amb una caminada de tres hores fins a la creu del Perelló, on Ramon Vila va ser assassinat, passant per per masos, refugis, i llocs de pas molt freqüentats pels maquis en el seu dia. El retorn a Castellnou es preveia a les 10 de la nit, amb una actuació final amb cançons de resistència a càrrec de la coral inCORdis.

Una figura poc coneguda

Els actes d'homenatge de la tarda van tenir l'assistència d'una cinquantena de persones (al vespre es preveia més afluència), majoritàriament de Castellnou. Alguns veïns com Montse Perramon i Pasqual Massana, que viuen a la urbanització de la Figuerola, volien fer-li «un homenatge conjunt, un reconeixement a la seva lluita», i d'altres volien conèixer més a fons qui era i què va fer Ramon Vila Capdevila. «Se n'ha fet poquíssima difusió», apuntaven Conxita Llobet i Nicolás Castellano. Són veïns del Serrat, i consideren que la història de Caracremada és poc coneguda a Castellnou i encara se'n sap menys a fora. Mar Romacho és de Castellnou, i fins ahir no havia visitat mai el museu. Ho va fer amb el seva parella, Carles Ruiz, i la seva filla. Els acompanyaven Neus Pujol i Xavier Fité, que havien estat al museu «però no en una visita guiada», i es disposaven a fer la caminada per conèixer més bé la història del maqui.

A l'acte també hi va assistir, com a convidada de l'Ajuntament, la senadora sallentina d'ERC Mirella Cortès, que va posar en valor la lluita dels maquis: «com a mínim els hem de tenir en la memòria».