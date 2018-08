Moià fa una campanya pel civisme en la festa major basada en 4 obres d'art

Moià té en marxa una peculiar campanya per fomentar la convivència entre els que volen gaudir de la festa i els que volen descansar, en la línia d'altres que ha engegat en períodes de celebracions especialment concorregudes (Carnaval, festa major...). La campanya juga amb l'art a través de quatre cartells, cadascun amb un missatge diferent i que relaciona amb un clàssic de la pintura. Així, El crit, de Munch, subscriu el lema «A la nit abaixa el volum. Que no t'ho hagin de dir amb una multa». Un segon cartell expressa que «a l'estiu tota cuca viu. Si et muntes una festa, recorda que hi ha gent que vol descansar». Frase impresa damunt la imatge dels rellotges tous de La persistència de la memòria, de Dalí. Un tercer cartell utilitza de fons el quadre L'escola d'Atenes, de Rafael, sota la frase «Els carrers seran sempre nostres. Però que el nostre oci no sigui el malson dels altres». Redundant sobre aquest missatge, el darrer dels cartells expressa que «A la nit, munta-t'ho bé. Però sense cridar, que els veïns i veïnes volen dormir», i ho fa damunt la reproducció d' El jardí de les delícies del Bosch.

Fonts municipals han posat en relleu que «com en totes les altres campanyes, la imatge gràfica és una part» de la iniciativa de sensibilització, «que es va complementar amb xerrades a l'institut Moianès».

També han destacat que, en paral·lel, «s'ha posat al dia l'Ordenança de Civisme i el seu règim administratiu i sancionador», alhora que «s'ha previst un circuit de reparació de danys i mesures alternatives a les punitives».

Les mateixes fonts han explicat que la regidoria de Joventut treballa «amb la participació dels joves, l'institut i el CAP, mirant de construir alternatives d'oci sostenible per tal de donar sortida a les inquietuds dels joves més enllà del consum col·lectiu d'alcohol».